The Walking Dead confirme que son meilleur héros est Negan et non Rick

La saison sanglante et brutale 10 de Les morts-vivants confirme que Negan est le plus grand héros de la franchise, et non Rick Grimes (alerte Spoiler)

The Walking Dead a récemment eu de nombreux dirigeants avec la collaboration de Michonne, Daryl, Maggie, Carol, Ezekiel et Père Gabriel. Bien sûr, le plus grand leader de la franchise est, sans surprise, Rick Grimes, le personnage qu’Andrew Lincoln a fait vivre dans la série Image Comics pendant neuf ans. Il a été l’un des héros les plus emblématiques de la télévision, alors les fans espèrent savoir où il est avant que la trilogie de films prévue ne le retire de la série. Cependant, autant que Rick l’a fait, unissant Alexandrie, Hilltop et le Royaume, la saison 10 confirme que le plus grand héros de la série n’est pas l’ancien shérif, mais plutôt Negan de Jeffrey Dean Morgan.

Il s’agit d’un débat controversé qui ne vise pas à nuire à ce que Rick a construit. Il a affronté des ennemis comme le gouverneur et les sauveurs et a forgé une alliance qui se poursuit à ce jour. Beaucoup le voient comme le leader mondial quelque peu libre de l’apocalypse zombie, sauvant d’innombrables vies et prenant des décisions clés pour l’avenir de ce tout petit peu d’humanité. Mais quand il s’agit de définir des moments, aucun n’a été aussi bon que Negan décapitant Alpha.

Ne vous y trompez pas, Alpha est le méchant le plus puissant de la série, car ses Whisperers peuvent marcher parmi les morts, infiltrer les communautés de l’humanité et tendre une embuscade à tout groupe à volonté. De plus, avec un chien de guerre comme Beta, elle a vraiment tout compris. C’est pourquoi il avait l’alliance en échec et mat après avoir mis la tête de ses membres sur des piques, rendant Carol folle quand elle a perdu son fils Henry au corps à corps. Et les sociétés ne pouvaient rien faire de plus que de continuer à faire une trêve avec elle.

Negan, cependant, s’infiltre dans son camp, jouant avec elle au point qu’elle tombe amoureuse de lui, et après avoir gagné sa confiance pour aider à assassiner sa fille, Lydia, la meurtrière, puis la décapiter. Tout ce plan montre que ce qui le rend plus redoutable que Rick, c’est sa nature cérébrale. Rick combine la diplomatie avec la guerre réactive, mais Negan, alors qu’il aime sa chauve-souris en fil de fer barbelé, Lucille, pense davantage à ses prochains mouvements comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs. C’est pourquoi il a envoyé un message si puissant tout au long de l’alliance, tuant Glenn et Abraham, puis a réussi à nourrir leur groupe. Comprendre les gens: ce qu’ils craignent, ce qui les fait fonctionner et comment les maîtriser.

Et tout cela pour leurs sauveurs comme la prochaine étape de l’évolution dans un monde technologiquement retardé. Il mettait simplement un air d’ordre déformé, promettant de garder les villages en sécurité s’ils nourrissaient le gouvernement. Bien que ses méthodes soient dures, cela semble être du commerce équitable, car ce sont toutes des taxes. Et le diaboliser complètement quand on considère comment il a étendu son personnage à ce nouveau rôle de chien de garde de Carol serait biaisé. Après tout, à l’intérieur de son camp, il n’avait pas de place pour les voleurs et les violeurs. Il a juste ressenti de la douleur après que son propre monde et sa famille lui aient été arrachés, et il avait un code. Cependant, maintenant qu’il s’est redressé, sur cette voie de la rédemption, il fait à nouveau confiance à l’humanité et lutte pour la justice.

Les fans peuvent voir cette évolution à travers leurs conversations avec Judith lorsqu’elle était prisonnière. Il était honnête et a concilié cela avec qui il était, on peut voir qu’il a préféré laisser des comportements égoïstes ou louches aux autres dans son passé. C’est pourquoi Judith le prend et pourquoi Michonne, Daryl et sa compagnie le veulent isolément – ils savent qu’il peut diriger et faire ce que Rick avait peur de faire: affirmer sa domination. C’est l’état d’esprit impitoyable qui est nécessaire et honnêtement, vous pouvez toujours maintenir votre innocence en embrassant cet état d’esprit dans un monde de loups. L’attitude passive de Rick a blessé les communautés et quand il a décidé d’être agressif, il était souvent trop tard. Vous avez besoin de scepticisme et de cynisme, mais pas de naïveté. C’est là que Negan surpasse Rick, car même s’il est une âme perdue, il est constant dans la protection des gens pour son propre bien, comme on l’a vu lors de la finale de mi-saison où des zombies ont attaqué pendant les chutes de neige. Il a même sauvé Judith et d’autres qui l’ont condamné, risquant sa vie alors qu’il aurait pu être libéré.

De plus, le fait que Rick n’ait même pas essayé de contacter Alexandrie dans la saison 10 de The Walking Dead après s’être emporté dans un hélicoptère en dit long. Laisser des indices et attendre que sa famille le trouve sur un bateau au large d’une île mystérieuse est ridicule et pas du tout vertueux. Cependant, Negan est altruiste quand il rompt et résout le problème Alpha par lui-même. D’abord, il attaque parce qu’il attirerait l’ennemi et lui ferait peur. Rick l’avait en lui, mais il avait peur de le révéler, même s’il était un tyran à des moments où il combattait des bêtes comme Negan. Pourtant, il a tenté de masquer et de justifier certains moments d’échec, mais ce double standard n’est pas présent avec Negan. Ce que vous voyez est ce que vous avez.

Negan vous fait savoir pourquoi il fait ce qu’il fait et joue aux échecs, aux pions et utilise les gens sur le long terme. Carol voyant cela en dit long tant qu’elle est aussi sombre et intrigante aussi. Mais c’est parce qu’il peut repérer un leader, un homme d’action et un sauveur de bonne foi à un mile de distance. Elle l’a vu dans Rick de la saison 1, alors elle l’a suivi aveuglément, copié et appris, et a évolué à partir de lui. Maintenant, que vous aimiez l’admettre ou non, elle voit cela à Negan et se rend compte qu’elle est le héros le plus grand mais le plus improbable qu’ils aient jamais réussi à atteindre dans la lutte pour la survie. C’est un chevalier noir prêt à être le méchant de l’histoire tout en protégeant tout le monde, et comme Carol l’a indiqué, cela vaut plus qu’une bonne réputation avec un badge brillant et un chapeau de cowboy aujourd’hui.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews et Samantha Morton. La série est diffusée le dimanche sur AMC et un jour plus tard sur la télévision FOX en Espagne.

