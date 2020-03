The Walking Dead: Danai Gurira écrit une lettre d’adieu à Michonne

Étoile de Les morts qui marchent Danai Gurira a écrit une lettre d’adieu au personnage qu’elle incarne depuis huit ans. Actuellement, The Walking Dead en est à sa dixième saison. L’épisode le plus récent a servi de sortie de Michonne au programme de longue durée. The Walking Dead est connu pour son large éventail de personnages. Certains sont devenus des favoris instantanés des fans, dont Michonne. Comme dans la bande dessinée, Michonne a fait une grande première impression. Au bout de l’arc de la prison, c’est Michonne qui sauve Rick en poignardant le gouverneur.

De là, Michonne resterait avec le groupe principal pendant leur traversée. Une grande partie de son histoire est de devenir romantiquement impliquée avec Rick et plus tard de materner leur enfant. Elle devient également parent de Judith. Lorsque Rick est décédé, Michonne a assumé un rôle de leader à Alexandrie. Michonne a fait preuve de férocité, de compassion et de leadership tout au long de huit saisons. À bien des égards, elle est synonyme de The Walking Dead. Andrew Lincoln a récemment posté une vidéo d’adieu à Gurira. Maintenant, les adieux continuent, cette fois de la part de l’actrice elle-même.

Sur son Twitter, Danai Gurira a partagé une lettre d’adieu sincère au sujet de son temps en tant que Michonne. Dans ce document, elle parle de l’importance du rôle pour elle, remerciant à la fois ses collègues acteurs et le fandom. Gurira a également appelé à laisser son personnage “l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites.” Consultez le post ci-dessous.

Il y a certainement de grandes choses qui se passent dans The Walking Dead. Alpha, le chef des Whisperers, a été tué par Negan. Dans une torsion, il a été révélé que Negan et Carol collaboraient tout le temps. Le prochain épisode explorera cette dynamique. Malheureusement, mais naturellement, la post-production a été interrompue à la fin de la saison prévue en raison de la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, la saison 10 se terminera avec l’épisode 15 le 4 avril. La finale de Walking Dead sera ensuite reportée à une date plus tard cette année. Seul le temps nous dira si la guerre Whisperer sera terminée d’ici là ou si le Commonwealth entrera officiellement en jeu.

La sortie de Michonne marque la véritable fin d’une époque pour The Walking Dead. Seuls Daryl et Carol restent des personnages de longue date. Cependant, le voyage de Michonne n’est peut-être pas terminé. Son épisode de chanson de cygne a laissé son histoire ouverte. Il semble possible qu’elle rencontre Rick dans un prochain film, bien que cela n’ait pas été confirmé. Quoi qu’il en soit, les fans devront regarder le spectacle sans l’un de ses personnages les plus emblématiques.

Les morts qui marchent revient dimanche, sur AMC.

Source: Danai Gurira