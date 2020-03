The Walking Dead est-il toujours viable pour AMC?

C’est encore cette période de l’année. Il est devenu courant de voir les gros titres déclarer le spectacle zombie presque mort. Oui, les cotes ont diminué, mais, comme de plus en plus le soulignent, le public en a partout.

Alors que les notes inférieures font de bons titres, The Walking Dead trébuche très bien. Pour la plupart.

Mais le spectacle a tendance à baisser avec de petits signes de rebond à ses jours de gloire.

AMC et ses réseaux d’affiliés ont subi un coup au quatrième trimestre de 2019, une partie de la perte ayant contribué à la baisse des notes de The Walking Dead.

Le PDG Josh Sapan a enregistré une perte de 9 millions de dollars, indiquant une baisse des cotes d’écoute et une augmentation des coûts de programmation pour les émissions américaines, ainsi que des dépenses de streaming plus élevées dans leurs quatre services de streaming – Acorn TV, Shudder, Sundance Now et UMC (Urban Movie Channel).

La première de la saison 10 de The Walking Dead a produit des cotes décevantes, atteignant seulement 4 millions de téléspectateurs. Il s’agit d’une baisse de 34% par rapport à la saison précédente. Avec une note de 1,2 chez les adultes de 18 à 49 ans et 3,5 millions de téléspectateurs, le début de la deuxième partie de la 10e saison de TWD est en fait le retour de mi-saison le plus bas que la série ait vu.

Alors, où va le spectacle d’ici? Ce n’est un secret pour personne qu’AMC est pleinement investi dans la série, car ils ont souligné à plusieurs reprises des projets de production de la série pour un certain nombre d’années, ainsi que des retombées et une série de films. Le calendrier de la dernière spin-off semble discutable, car le marché des zombies s’est refroidi après les années de pointe. Le marché ne semble pas favorable à une autre série qui cherche à poursuivre ce que nous avons déjà vu, avec peu d’efforts pour innover.

La série a-t-elle suffisamment de fans pour la maintenir à flot alors qu’elle connaît un plongeon dans l’intérêt? Le temps nous le dira, mais un public progressivement en baisse continuera de faire des ravages. Une autre saison pourrait suffire pour mettre les caisses à rude épreuve et leur faire réévaluer l’avenir de la franchise.

Que pensez-vous de la dernière saison et de son avenir?