The Walking Dead fait officiellement de Negan un chuchoteur

Il n’y a plus rien à contourner: Les morts qui marchent a officiellement fait de Negan un chuchoteur. Jusqu’à présent, la saison 10 de Walking Dead s’est concentrée sur la préparation de la guerre Whisperer entre les méchants titulaires et les communautés d’Alexandrie, Hilltop et Oceanside. Cela a inclus Alpha envoyant Dante pour infiltrer Alexandrie, ce qui a finalement conduit à la mort de Siddiq et à la mort de nombreux autres aux mains de Beta plus tard. Mais ce n’était que le début de leurs plans.

Alpha et les Whisperers ont réussi à sécuriser une horde de marcheurs à l’intérieur d’une grotte, ce qui est le plus menacé par les habitants d’Alexandrie et de Hilltop. Étant donné que ces communautés ne sont pas en mesure de résister à des attaques à grande échelle sans le bon nombre de personnes et les armes appropriées à portée de main, qu’elles n’ont pas toutes les deux, il est logique qu’elles aient essayé de trouver la horde d’Alpha afin qu’elles pourrait le détruire. Malheureusement, ils l’ont trouvé trop tard, et maintenant une partie a été déclenchée.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: The Walking Dead prouve que le spectacle peut survivre à la sortie de Michonne

Dans The Walking Dead saison 10, épisode 11, “Morning Star”, Alpha a envoyé une petite partie de sa horde à Hilltop pour la détruire. Mais avant cela, elle a intronisé Negan dans les Whisperers après avoir déjà couché avec lui. Il a même obtenu son propre masque Whisperer. Tout cela est complètement différent des bandes dessinées, dans lesquelles Negan a tué Alpha au lieu de la rejoindre dans sa croisade. Ce qui est curieux, c’est que Negan a saisi cette occasion pour sauver les habitants de Hilltop en utilisant une ancienne stratégie du Sauveur. Et cela a fonctionné, mais pas de la manière qu’il espérait.

Negan a suggéré à Alpha qu’elle demande aux gens de Hilltop de plier le genou et de la rejoindre au lieu de les anéantir. Il semble qu’il ait même suggéré qu’elle bloque leur sortie de Hilltop avec des arbres en panne sur la route – quelque chose que lui et les Sauveurs ont employé dans la finale controversée de Walking Dead saison 6 qui a conduit les Sauveurs à prendre le contrôle du groupe de Rick Grimes – qui Daryl confirme que ça devait être le plan de Negan quand il a dit: “C’est Negan.” Bien que cela n’ait pas eu l’effet qu’il voulait, cela a quand même forcé tout le monde à retourner à Hilltop.

Depuis que Negan a été libéré de la prison d’Alexandrie, il n’a pas été aussi meurtrier que lui-même. À un moment donné, il a tué la personne qui l’a libéré après que ce type ait tué une mère et son fils. Il voulait qu’Alpha intronise les habitants de Hilltop dans les Whisperers, mais puisque les Whisperers se considèrent comme faisant corps avec les marcheurs, détruire Hilltop et transformer ses habitants en zombies est Alpha suivant les conseils de Negan. Peut-être que cela l’amènera à changer d’avis et à la tuer lorsque l’occasion se présentera. Mais pour l’instant, il semble qu’il soit entièrement du côté d’Alpha.

Suivant: Walking Dead révèle à quel point la bêta est la vraie menace de la saison 10

Pourquoi Jason Statham ne revient pas pour Fast & Furious 9

A propos de l’auteur

Mansoor est rédacteur à .. Il a rejoint l’équipe en 2016 en tant qu’écrivain de listes et n’a cessé de progresser depuis, écrivant une variété d’articles presque quotidiennement. Il couvre tous les rythmes principaux mais ne laisse jamais passer l’occasion de discuter de tout ce qui concerne Star Wars et DC Comics.

Mansoor passe beaucoup trop de temps à lire des bandes dessinées, à regarder des films et à jouer à des jeux, et il se demande toujours ce qui se trouve exactement à la page 47. Mais bon, au moins toutes ces connaissances lui permettent de faire des références obscures à la culture pop dans les conversations (bien que cela soit probablement n’est pas une bonne chose). Et sa dépendance au thé est très pratique quand il s’agit de rédiger des nouvelles de dernière heure et des prises de vue.

Plus sur Mansoor Mithaiwala