THE WALKING DEAD: Il y a déjà une date de sortie pour la 10e saison

Fox a annoncé la date de sortie de la nouvelle saison de The Walking Dead en Espagne

Le lundi 24 février, à 22 h 00, le premier épisode de 2020 de The Walking Dead arrivera sur FOX. Ainsi, la deuxième partie de la dixième saison de la série va commencer, qui a été chargée de tensions et d’affrontements entre les protagonistes et le clan Whispers.

Une fois de plus, TWD sortira sur FOX avec moins de 24 heures d’écart par rapport à sa diffusion aux États-Unis, avec une première exclusive à 3h30 du matin, dans la version originale sous-titrée en espagnol, pour les fans de la série qui souhaitent se rencontrer D’abord le sort des protagonistes.

Dans ce premier épisode, les protagonistes continueront à travers la grotte sombre dans laquelle ils ont été piégés. Là, ils devront éviter à la fois les marcheurs et les Whispers, qui, après les avoir enfermés dans cet espace, suivront leur trace pour les terminer. Dans cette situation extrême, le groupe doit découvrir comment s’en sortir indemne.

Il s’agit de la dixième saison de la série dont nous avons pu profiter avec Samantha Morthon, Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Ross Marquand et Jeffrey Dean Morgan, entre autres.

Les morts-vivants est une adaptation de la série comique du même nom créée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore, un artiste qui a été remplacé par Charlie Adlard du numéro 7 qui raconte les aventures et les mésaventures d’un groupe de personnes essayant de survivre après une apocalypse zombie dans l’État de Géorgie et DC Washingtown.

La série a fait ses débuts à AMC le 31 octobre 2010 et a donné lieu à deux spin de The Fear of the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond, ce dernier sortira sur le petit écran en avril de cette année.

