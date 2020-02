The Walking Dead: les 10 moments les plus courageux de Carl, classés

Carl Grimes est l’un des personnages originaux de The Walking Dead, et il a certainement vu sa juste part de sang, de sang et de violence tout au long de sa vie. Bien qu’il y ait eu quelques moments heureux pour lui, le personnage a vraiment traversé une période difficile.

Les fans ont pu le voir passer d’un jeune garçon effrayé à un jeune homme incroyablement courageux tout au long de son parcours dans la série, et on ne peut nier que son histoire est l’un des meilleurs de la série. Il est prêt à se battre pour ce en quoi il croit et ne craint personne, ce qui lui a permis d’être un si grand personnage. Peu importe le nombre d’épreuves ou de tribulations auxquelles il a dû faire face, Carl est toujours sorti de l’autre côté avec une attitude positive, prêt à recommencer. Voici ses dix moments les plus courageux de la série The Walking Dead.

10 Aventure en solo

Nous allons lancer la liste avec un fantastique moment de bravoure de Carl alors qu’il tentait de vaincre Negan et les Sauveurs à lui seul. Décidant qu’il voulait résoudre la situation par lui-même, il saute dans un camion en direction du camp The Saviors et fait de son mieux pour éliminer autant de personnes que possible.

Bien qu’il ne soit évidemment pas capable de tuer de nombreuses personnes tout seul, cela montre certainement à quel point il est courageux, quoique un peu stupide, en tant que personne. Le moment lui vaut en fait le respect de Negan qui est impressionné par les tripes que Carl montre en essayant de le faire tomber.

9 S’occuper de Rick

Alors que Rick est l’adulte et le père dans leur relation, il y a de nombreux moments tout au long de la série où Carl est celui qui doit s’occuper de son père. Démontrant sa bravoure et le fait qu’il peut intensifier et devenir un adulte, il est toujours là pour son père, quoi qu’il arrive.

Dans la saison quatre, ce n’est jamais plus clair dans l’épisode “After”. Avec Rick battu et meurtri, incapable de bouger ou de se réveiller en raison de ses blessures, Carl est obligé de les protéger contre les promeneurs à proximité, sécurisant une maison abandonnée comme sanctuaire pour eux. C’est un moment où il prend vraiment la relève pour son père et prouve tout ce qu’il a appris.

8 Poncho Walking

Une fois de plus, l’endroit sûr du groupe finit par être envahi par les marcheurs lorsqu’ils sont à Alexandrie, et cela conduit à des moments majeurs dans l’histoire de The Walking Dead. Bien qu’il y ait un grand moment impliquant Carl (que nous aurons aussi), la façon dont l’évasion de la situation elle-même montre tout de suite sa bravoure.

Ils se couvrent de ponchos qui sont trempés dans les tripes et le sang afin de ne pas avoir leur parfum capté par les marcheurs, car ils sont alors obligés de marcher littéralement parmi la horde. C’est un visuel fou que certains membres du groupe dans lequel il est ne sont pas assez courageux pour surmonter.

7 J’ai ma chaussure

Tout au long de sa vie, Carl rencontre évidemment de nombreux marcheurs et différentes situations effrayantes. Cependant, ce moment particulier de la quatrième saison montre une vraie bravoure alors qu’il est pris seul avec un marcheur sauvage qui est déterminé à lui enlever un morceau.

Incapable d’ouvrir complètement la fenêtre pour s’échapper, Carl doit contourner lui et sortir de la chambre sans se faire prendre. C’est un moment tendu mais il réussit, écrivant “Walker à l’intérieur. J’ai ma chaussure, pas moi” sur la porte comme un avertissement aux autres et un rappel pour lui-même à quel point cette rencontre était proche.

6 “Faites-le”

L’épisode d’ouverture de la saison sept a fourni un autre moment massivement courageux de Carl Grimes, alors qu’il semblait sur le point de perdre un bras. Negan était sorti pour enseigner à son père, Rick, une leçon sur qui était en contrôle, et pour ce faire, il a exigé qu’il prenne une hache et coupe le bras de Carl.

C’est une scène incroyablement intense alors que Rick supplie et supplie d’avoir son propre bras coupé, l’émotion augmentant alors que le reste du groupe a des armes à feu. En fin de compte, Carl dit à son père de “le faire juste”, montrant une bravoure et un calme incroyables. Même si cela ne finit pas par arriver, Carl était prêt à accepter son sort pour la sécurité des autres.

5 coups de feu tirés

Carl montre à nouveau sa bravoure dans la finale de la saison sept de The Walking Dead quand il finit par être la première personne à tirer un coup de feu entre eux et les autres groupes lorsqu’il s’apprête à tirer sur The Saviors. Bien que cette situation soit inévitable, peu s’attendaient à ce que Carl soit la personne qui tire la première balle.

Il savait à quel point il serait dangereux de déclencher une guerre totale, mais il a quand même pris la décision de le faire, en devenant un leader et en prouvant fermement le chemin parcouru depuis le début de l’émission. Même s’il était entouré de gens qui se battaient à ses côtés, la gravité de la situation la rendait encore intense.

4 Tuer Walker Shane

L’un des moments les plus courageux de Carl survient très tôt dans la série, juste après que Rick ait pris la décision de tuer son ami, Shane. Carl voit toute la situation s’effondrer, mais ne connaît pas vraiment le raisonnement derrière cela, et les téléspectateurs sont laissés à penser qu’il va tuer son propre père.

Cependant, lorsque Shane se tourne et devient un marcheur, se dirigeant directement vers Rick, il finit par lui tirer dans la tête. C’est un geste courageux pour un si jeune garçon, tuant quelqu’un qui était comme une famille pour lui, et à un si jeune âge, cela aura toujours un impact émotionnel.

3 Perdre un œil

Qui peut oublier ce moment emblématique de The Walking Dead? La plupart des gens supposaient au moment où une balle perdue volait vers son visage que le temps de Carl était venu, dans ce qui était l’une des scènes les plus choquantes de tous les temps. Bien sûr, nous avons appris plus tard que, heureusement, ce n’était pas le cas.

Cependant, Carl a perdu son œil à cause de la situation, ce qui a conduit à un moment très courageux où il doit faire trier la situation. Bien sûr, il doit ensuite apprendre à vivre la vie sans l’œil, qui ne reçoit pas assez de crédit comme il le mérite.

2 La mort de Lori

La scène qui a vraiment mis en évidence le fait que Carl était le personnage le plus courageux de la série était pendant la scène de la mort de sa mère, Lori. La scène était très émouvante car c’était à la fois une scène de naissance et une scène de mort enveloppée en une seule car le jeune Carl devait être un adulte ici et rester vraiment fort pour elle.

Comme si voir sa propre mère mourir sous ses yeux n’était pas assez difficile, Carl a alors vraiment montré sa bravoure quand il a mis une balle dans son cerveau pour s’assurer qu’elle ne se retourne pas. Il a insisté pour le faire car elle était sa maman, mais cela n’a pas rendu la situation facile et c’était certainement une chose très courageuse pour lui.

1 Sa mort

La mort de Carl reste toujours l’un des moments les plus émouvants de The Walking Dead, car il était un personnage auquel les fans s’étaient attachés et ne s’attendaient pas à y aller. Après avoir été mordu, Carl savait que son temps était écoulé, et l’infection a rapidement commencé à se frayer un chemin à travers son corps.

Après son expérience, Carl savait ce qu’il fallait faire pour ne pas devenir marcheur. Cependant, au lieu de mettre son père dans un enfer émotionnel en étant la personne à lui tirer dessus, Carl était assez courageux pour être le seul à appuyer sur la détente.

