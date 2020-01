The Walking Dead pourrait ramener des personnages morts

Les morts-vivants Continuez à chercher de nouveaux succès. Avec l’arrivée des spin-offs et des films, la série pourrait retrouver des personnages déjà morts et aimés des fans.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Les morts-vivants Il élargit son univers. Récemment, il a été confirmé que nous aurions plusieurs séries et projets dans cet univers, et les premiers détails sont en cours de publication. Pour le moment, nous savons que l’un des spin-offs sera appelé The Walking Dead: World Beyond Et cela viendra cette année.

Les premiers détails sur cette nouvelle fiction viennent de la main de Scott M. Gimple, gestionnaire de contenu de The Walking Dead. «Nous travaillons actuellement à donner un coup de pouce à ces projets, car après la première année, je me suis beaucoup plus concentré sur le développement de World Beyond» et du film », a-t-il expliqué.

Certains personnages reviendront-ils?

Dans l’interview, Scott explique que “ECes événements spéciaux peuvent nous ramener des personnages de la série. C’est impressionnant de pouvoir jouer avec des personnages que nous avons déjà perdus et de combler des lacunes vides. »

Bien sûr, des théories ont déjà émergé sur les personnages de Les morts-vivants Ils pourraient revenir. Parmi les plus votés figurent Glenn ou Abraham. Ce serait une façon très créative et bien pensée de regagner l’affection des fans, et aussi d’apporter de nouvelles histoires. Rappelons que cette série, est devenue l’une des fictions que plus de «tristesse» a provoquées ces dernières années par la façon dont l’intrigue s’est déroulée et ce qui est arrivé aux personnages.

«Nous allons nous concentrer sur les histoires qui se produisent dans notre univers et qui ne doivent se connecter à rien. Rien à voir avec la série ou les films, juste des histoires de zombies », a-t-il déclaré. D’une part, ils nous apporteront des histoires de personnages aimés des fans, et d’autre part du contenu innovant et indépendant de l’histoire principale.

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.