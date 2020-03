The Walking Dead révélera ce qui se cache derrière l’organisation CRM

Quelle est l’organisation CRM qui apparaît dans The Walking Dead? De nouveaux secrets seront dévoilés dans un avenir proche.

L’univers Les morts-vivants se développera avec Monde au-delà, puisque la nouvelle série suivra un nouveau groupe de jeunes survivants: les sœurs Hope (Alexa Mansour) et Iris (Aliyah Royale), et ses amis Elton (Nicolas Cantu) et Silas (Hal cumpston). Ils montreront également ce qui se cache derrière CRM, la sombre organisation qui est apparue dans la série et qui est responsable de la disparition de Rick Grimes (Andrew Lincoln)

“Je suis tellement excité que tout le monde essaie si tôt”, a déclaré l’acteur Nico Tortorella. «J’y ai beaucoup réfléchi et cela va sembler un peu sombre, et je ne veux vraiment pas le dire du tout, mais je pense que The Walking Dead and Fear traite de cet univers dans les nouvelles locales, et plutôt dans la série World. Au-delà, nous traitons de l’actualité nationale. »

Le public peut s’attendre à voir “beaucoup” de ces hélicoptères identifiés par les symboles de trois cercles représentant trois civilisations entrelacées, et pour la première fois, Tortorella a ajouté, “nous saurons vraiment qui est dans ces hélicoptères et d’où vient l’organisation CRM.”

À quelle heure la série se déroule-t-elle?

The Walking Dead: World Beyond Il montrera le monde 10 ans après l’apocalypse zombie, coïncidant avec la dixième saison de la série originale.

“Nous avons affaire à une jeune génération qui ne connaissait pas la vie avant l’apocalypse, qui a été élevée dans une communauté qui a été entièrement protégée et autosuffisante”, a déclaré Tortorella. «C’est une histoire d’aventure, plus que tout. Et je pense que parce qu’ils sont beaucoup plus jeunes, il y a une faim de vie au-delà de la survie. Ils essaient de découvrir qui ils sont dans ce monde et ce que cela signifie vraiment pour eux d’être en vie. »

Les responsables de la série ont déjà indiqué précédemment que la série serait indépendante des deux autres programmes. Il y aura donc très peu de choses qui se croisent. Bien que vous n’ayez jamais à exclure des croisements épiques plus tard.

