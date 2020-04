The Walking Dead: Who We Think Le nouveau personnage masqué de la saison 10 est

Qui est le mystérieux personnage masqué dans la bande-annonce de la finale de Les morts qui marchent saison 10. La dernière série de chaos de l’apocalypse zombie a certainement été mouvementée. Les Whisperers ont détruit Hilltop et envahi Alexandrie, forçant les résidents à évacuer et à creuser un trou dans un hôpital voisin. Negan et Carol ont réussi à exécuter leur plan pour exécuter Alpha, permettant aux fans d’apprendre enfin la véritable identité de Beta. L’arc du Commonwealth a finalement débuté, avec Eugene à la tête d’un groupe de survivants pour un rendez-vous avec Stéphanie, et Michonne a quitté la série après avoir découvert un indice que Rick Grimes pourrait être encore en vie.

Malheureusement, le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, et les fans ont été laissés sur le cliffhanger de Beta amenant les Whisperers directement à la porte d’entrée de la maison temporaire des héros. La bande-annonce révèle de manière étonnante le retour de Maggie de Lauren Cohan, mais derrière cet énorme titre se cache une mystérieuse figure masquée qui semble aider Aaron et Alden, vu pour la dernière fois entouré de Whisperers dans la forêt. Arborant un masque et des lames jumelles en forme de faux, le personnage a clairement des compétences en arts martiaux, mais Aaron et Alden ne sont pas (à juste titre) sûr de savoir si ce débutant peut faire confiance.

Malgré seulement un bref aperçu du maraudeur masqué, il existe 2 théories majeures quant à l’identité de ce nouveau personnage dans la finale de la saison 10 de The Walking Dead. La première option est un retour de Morgan, fraîchement sorti de son passage dans la série dérivée Fear The Walking Dead. Le temps de Morgan de l’autre côté de la franchise n’a pas été bien accueilli par les fans et il a été vu récemment soigner une blessure par balle et entouré de zombies. Bien sûr, The Walking Dead a maintenant des années d’avance sur ses retombées, laissant beaucoup de temps à Morgan pour rentrer chez lui et ramasser de nouvelles armes fantastiques en cours de route. Morgan portait un masque similaire en errant à travers la nature sur le chemin d’Alexandrie auparavant, et est un pratiquant connu d’Aikido, qui expliquerait les mouvements fantaisistes. Ce serait un moyen pratique et opportun de réintroduire Morgan dans The Walking Dead.

Depuis que Morgan devrait apparaître dans Fear The Walking Dead saison 6, cependant, une théorie plus probable est que ce nouveau personnage est Mercer, un personnage de la série comique de The Walking Dead. Mercer est un membre du Commonwealth et le chef de leur force militaire, ce qui en fait l’un des meilleurs combattants de la série, conformément à ce que l’énigmatique nouveau venu de la bande-annonce. Les plus grands indices, cependant, sont les armes. Dans les bandes dessinées, les tueurs de zombies de Mercer sont deux haches richement décorées. Les armes du personnage masqué sont certainement plus proches des faux que des haches, mais les lames dentelées et stylisées rappellent beaucoup ce que Mercer utilise.

Mais pourquoi Mercer aiderait-il Aaron et Alden, et pourquoi voudrait-il masquer son identité en faisant cela? Les réponses peuvent résider dans l’arc comique de Mercer. Maintenant qu’une réunion a été organisée, il est possible que le Commonwealth ait envoyé des gens pour repérer Alexandrie et Hilltop à l’avance. Dans les bandes dessinées, Mercer est un homme bon retenu par les confins du Commonwealth, qui ne sont pas nécessairement le type de communauté pour sauter au secours des autres sans une bonne raison. Mercer, cependant, n’est pas entièrement satisfait de ses employeurs et pourrait avoir décidé d’aider à combattre les Whisperers en secret, incapable de rester avec les autres éclaireurs et de regarder les gens d’Eugene se faire tuer.

Il est également possible que l’apparition de Mercer soit directement liée au retour de Maggie. La bande-annonce confirme que Carol a écrit à Maggie pour demander de l’aide, et The Walking Dead n’a pas encore révélé si Maggie a déménagé dans le Commonwealth ou ailleurs. Si Maggie vivait dans le Commonwealth, elle leur aurait sans doute demandé de sauver ses anciens amis – une demande que le Commonwealth aurait probablement refusée s’ils ressemblaient à leurs homologues de la bande dessinée. Consciente du mécontentement de Mercer à l’égard de la gestion du Commonwealth, Maggie lui a peut-être secrètement confié la mission seule.

Les morts qui marchent la saison 10 est actuellement en pause en raison de la pandémie actuelle.