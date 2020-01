The Walking Dead: World Beyond en avant-première en avril

La dernière série de l’apocalypse zombie d’AMC est à seulement trois mois, alors que The Walking Dead: World Beyond devrait s’incliner en avril. AMC a annoncé jeudi que la série dérivée sera présentée le 12 avril à 22 h HE / HNP, immédiatement après la finale de la saison 10 de la série principale Walking Dead. Les semaines suivantes verront le spectacle diffusé le dimanche à 21 h HE / HE.

La nouvelle série met en vedette Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale et Annet Mahendru et se concentre sur la première génération issue de l’apocalypse zombie de la série. Il est décrit comme suit:

«Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivant et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur des terrains dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres. »