The Way Back (2020) est-il une histoire vraie? Ben Affleck s’attaque à la dépendance dans un nouveau drame sportif! – HITC

Il a l’air superbe, mais The Way Back (2020) est-il une histoire vraie?

Nous disons «(2020)» car il y avait en fait un film du même nom sorti en 2010 avec Colin Farrell et Ed Harris, mais les projets ne pouvaient pas être plus différents.

Cette année, The Way Back met en vedette Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice, Gone Girl) dans le rôle principal et a été réalisé par Gavin O’Connor.

Semble familier? Il devrait le faire!

Le cinéaste américain de 55 ans a déployé des efforts exceptionnels au fil des ans. Son premier long métrage de réalisateur est venu en 1995 avec Comfortably Numb, mais depuis lors, il a donné au public Pride and Glory en 2008, Warrior en 2011 avec Tom Hardy et le western Jane Got a Gun de 2015 avec Natalie Portman au centre de sa distribution étoilée.

Il a collaboré avec Ben Affleck sur le film The Accountant de 2016, donc c’est génial de les voir travailler à nouveau ensemble.

Réalisateur

The Way Back (2020) est-il une histoire vraie?

Non, The Way Back n’est pas basé sur une histoire vraie.

Il raconte l’histoire d’un ancien champion de basket-ball de lycée pris dans la dépendance et en réfléchissant sur sa relation avec son père. Une opportunité brillante se présente quand il a offert une chance de coacher l’équipe de l’école de ses vieux jours de gloire.

Cependant, ce sera plus difficile qu’il ne le pensait. Le voyage dans le passé ouvre de vieilles blessures et le pousse à se confronter à lui-même et à son passé comme jamais auparavant.

Ce sera certainement une œuvre vraiment touchante et Ben a l’air de livrer l’une de ses meilleures performances à ce jour.

Le chemin du retour est important

Bien qu’il ne soit pas basé sur une histoire vraie, l’histoire qu’il raconte est sûre de résonner et de toucher un accord avec autant de publics.

Pour Ben Affleck, cela vient d’un lieu personnel.

Comme l’a souligné Cheatsheet, ce n’est peut-être pas une coïncidence si The Way Back est entré dans le tournage peu de temps après le séjour de Ben en réadaptation en octobre 2018. L’acteur a continué de s’ouvrir sur la dépendance et sa quête de sobriété, et la source indique qu’il a a déclaré: «Cela arrive. C’était une erreur. Mais je ne vais pas me laisser faire dérailler », après avoir été vu ivre l’année dernière.

Le thème de la toxicomanie sera certainement poignant, et une source a déclaré à US Weekly: «Il s’agit d’une histoire vraiment importante pour quiconque confronté aux épreuves de la vie. Bien que l’un des points focaux de ce film soit la dépendance, il y a beaucoup plus. Que ce soit la dynamique familiale, la rédemption, le sport ou autre, il y a quelque chose à retirer de ce film. »

Ils ont également déclaré que Ben «avait été très bruyant sur ses combats avec la dépendance et les défis pour la surmonter», et que The Way Back est «… une autre étape dans cette bataille.»

Ben Affleck assiste à la cérémonie de l’empreinte de la main et de l’empreinte de la main de Kevin Smith et Jason Mewes qui s’est tenue au Théâtre chinois de Grauman le 14 octobre 2019 à Hollywood, en Californie.

Date de sortie de The Way Back UK

The Way Back sortira dans les salles britanniques le vendredi 13 mars 2020.

Assurez-vous d’aller le voir sur grand écran!

Ce sera un grand mois au cinéma, comme Onward, A Quiet Place: Part II, Mulan et plus sortent également ce mois-ci… une poignée de films à voir absolument.

