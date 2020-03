‘The Way Back’ atteint les plateformes numériques le 24 mars

Warner Bros.a également décidé de faire avancer le lancement sur les plateformes numériques nord-américaines du nouveau film de Gavin O’Connor avec Ben Affleck, ”Le chemin du retour‘au 24 mars prochain, deux semaines seulement après sa sortie en salles aux États-Unis. Le film a reçu les éloges de la critique et du public, principalement pour la bonne performance d’Affleck. Concernant sa collecte, pendant la période où elle figurait sur la facture, elle a obtenu 14,6 millions de dollars pour un budget de 25 millions.

“Le public n’ayant pas la possibilité de voir les sorties en salles dans les circonstances actuelles, nous avons décidé d’offrir l’alternative de présenter les premières numériques de nos titres déjà sortis aux personnes à la recherche d’excellentes options de divertissement”, a déclaré Toby Emmerich, président du groupe. Warners cinématographiques. “Donc, alors que nous sommes toujours de grands fans de l’expérience théâtrale et que nous espérons que le public pourra retourner au cinéma dans un avenir proche, nous comprenons que ce sont des moments difficiles et qu’offrir cette option est tout simplement logique.”

Le film rejoint d’autres sorties VOD telles que ‘Question of Justice’ et ‘Birds of Prey’ (également de WB), ou ‘The Invisible Man’, ‘The Hunt’ et ‘Emma’ (d’Universal), ou ‘Frozen 2 »(de Disney) ou« The Gentlemen: The Lords of the Mafia »(de STX) ou« Bloodshot »(de Sony). La grande majorité atteindra les plateformes numériques nord-américaines le 24 mars, bien que certains, comme Universal, le feront en mode à la carte.

L’histoire se concentre sur un ancien basketteur nommé Jack Cunningham (Affleck) qui perd sa femme et sa famille alors qu’il luttait contre la toxicomanie. L’athlète trouvera alors un chemin possible vers la rédemption en tant qu’entraîneur d’une équipe de basket-ball multiethnique dans son ancien lycée.

