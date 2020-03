The Way Back: Les 10 meilleurs entraîneurs de films de basket-ball

Comme vous le savez probablement déjà, Ben Affleck est sur la bonne voie avec le nouveau drame de basket-ball bien reçu The Way Back, qui ouvrira ses portes le 6 mars. Par tous les comptes, Affleck a parcouru un long chemin depuis qu’il a fait une apparition en début de carrière en tant que joueur de basket-ball dimwitted dans l’immortel Teen Wolf!

Dans The Way Back de Connor O’Gaving, Affleck incarne Jack Cunningham, un ancien hooper en disgrâce dont la carrière a été déroutée par les circonstances de la vie. Lorsqu’il accepte d’entraîner l’équipe de basket-ball de son lycée alma mater, il reçoit un dernier coup au rachat. Pour voir où Cunningham tombe dans le panthéon des professeurs de B-ball, voici les meilleurs d’entre eux!

10 Cathy Rush (Les Mighty Macs)

Dans The Mighty Macs, Carla Gugino incarne Cathy Rush, l’inspirante entraîneure de basket-ball qui a miraculeusement mené une équipe de filles à leur premier championnat national dans les années 1970.

Avec le paysage de l’athlétisme universitaire en 1971, Immaculata College à Philadelphie a cherché un nouvel entraîneur pour diriger l’équipe féminine de basket-ball. Cathy Rush a été embauchée, malgré le manque de gymnase de l’équipe pour s’entraîner et d’uniformes à porter. L’école étant menacée d’être également vendue, Rush mène son équipe à un succès imprévisible.

9 Bill (La saison gagnante)

L’acteur primé aux Oscars Sam Rockwell donne une performance vivante en tant qu’entraîneur de basket-ball capricieux nommé Bill dans le film charmant et réconfortant de 2009 The Winning Season.

L’entraîneur Bill est un busboy arrogant et un père négligent vivant dans le pays Hoosier (Indiana). Lorsque son principal copain lui offre un tir pour entraîner l’équipe de basket-ball de la jeune fille, Bill accepte sans réserve. L’équipe est un désastre pour commencer, et peut difficilement trouver suffisamment de joueurs pour aligner une équipe légitime. Mais au fil du temps, Bill se rapproche de ses joueurs, leur donne des leçons sur et hors du terrain, et les mène à la gloire de la compétition à la fin.

8 Edwina Franklin (Eddie)

Qui peut oublier Whoopi Goldberg en tant que superfan qui sait parler et qui sait tout est devenu entraîneur de facto des New York Knicks à Eddie? Ouais, non!

Le titre fait référence à Edwina Franklin (Goldberg), alias Eddie, un chauffeur de limousine effronté et explosif de New York, et un ardent fan des Knicks. Afin d’augmenter les cotes d’écoute au cours d’une saison perdante, le nouveau propriétaire de l’équipe, Bill Burgess, organise un concours promotionnel pour élire un nouvel entraîneur. Les circonstances ont conduit Eddie à remporter le poste, qui est chargé de transformer la franchise flailing et de la rendre compétitive.

7 Al Collins (saison des ouragans)

Dans un conte de retour pour les âges, le grand Forest Whitaker donne un virage énergique en tant qu’entraîneur Al Collins dans le film Hurricane Season 2009.

Le titre fait référence à l’ouragan Katrina, qui a ravagé la région de Louisiane aux États-Unis en 2005. Déterminé à reconstruire la communauté, l’entraîneur Al Collins recrute une équipe hétéroclite de basketteurs, qui ont tous fréquenté au moins cinq écoles différentes pendant la catastrophe naturelle. . Alors que la communauté se rassemble, Collins mène son équipe aux championnats d’État.

6 Jake Shuttlesworth (Il a un jeu)

D’accord, Jake Shuttlesworth n’est pas nécessairement l’entraîneur d’une équipe de basket-ball en soi, mais l’impact influent qu’il a sur son fils de joueur de ballon superstar, Jesus, ne peut pas être ignoré. Le jeu He Got de Spike Lee est une grande histoire d’un lien père-fils improbable.

Pendant qu’il est emprisonné pour avoir tué la mère de Jésus, Jake se voit offrir une chance de réduire sa peine s’il peut convaincre son fils de jouer au basket-ball pour le collège local. Alors que Jake et Jésus se rapprochent, les motifs du premier sont révélés. Pourtant, malgré ce soi-disant intérêt personnel, Jake donne des perles de sagesse inestimables qui font de Jésus un homme et un joueur meilleurs.

5 Don Haskins (Glory Road)

Croyez-le ou non, Ben Affleck devait à l’origine jouer Don Haskins dans l’histoire réelle de Glory Road. À la fin, la partie est revenue à Josh Lucas, qui a gagné 43 livres pour jouer le rôle.

Don Haskins est le légendaire entraîneur du Texas Western qui, en 1966, a mené la première équipe de basket-ball universitaire entièrement noire (composition de départ) à une finale du championnat de la NCAA. Sa place dans l’histoire parle d’elle-même, non pas tant en tant qu’entraîneur de basket-ball qu’en tant que pionnier des droits civils qui ont contribué à intégrer les athlètes afro-américains dans le courant dominant.

4 Pete Bell (Blue Chips)

L’arc moral juste de Pete Bell (Nick Nolte) dans Blue Chips est ce qui fait de lui un si grand entraîneur à la fin du film. Quand le coup vient à pousser, il fait ce qui est bon pour le jeu même si cela signifie sacrifier son gain personnel.

Lorsque l’entraîneur défaillant des Western University Dolphins découvre que le programme athlétique est impliqué dans la corruption d’un correcteur de jeu, il essaie de détourner le regard. Désespérée pour une saison gagnante, Bell accepte finalement de participer à un jeu illégalement fixé. Mais la culpabilité et le regret sont si forts qu’il quitte son poste et commence à enseigner dans les rangs les plus jeunes.

3 Ken Carter (entraîneur Carter)

Dans l’entraîneur Carter, Samuel L. Jackson ne fait pas simplement office d’entraîneur de basket-ball. Il joue également un rôle de disciplinaire, de figure paternelle et d’enseignant en organisation profondément attentionné. En conséquence, son impact sur les jeunes hommes est triple!

Basé sur une histoire vraie, Ken Carter a été embauché en 1999 pour entraîner son ancienne équipe de basket-ball de lycée à Richmond, en Virginie. À son arrivée, Ken a été choqué de découvrir les échecs scolaires de ses étudiants-athlètes. En conséquence, Ken a réécrit les règles du programme scolaire et de basket-ball, refusant de permettre à l’équipe de jouer à moins d’obtenir d’excellentes notes en classe. Les méthodes controversées ont finalement été acceptées et considérées comme bénéfiques.

2 Norman Dale (Hoosiers)

Dans un conte déchirant d’une équipe opprimée surmontant une adversité impensable, Gene Hackman donne l’une des plus grandes performances de son illustre carrière en tant qu’entraîneur Norman Dale à Hoosiers.

Basé sur une histoire vraie, Hoosiers raconte l’histoire improbable de l’équipe de basket-ball du lycée dans une petite ville de l’Indiana qui a surmonté de longues probabilités en 1954. Avec un passé sordide à surmonter et à expier, l’entraîneur Dale inspire son équipe à faire les finales d’État malgré leur manque de joueurs vedettes. Norman est dur, juste et plein de grâce à la fin du film.

1 Gene Pingatore (Hoop Dreams)

Parce que Gene Pingatore est un entraîneur réel qui a profondément contribué à façonner l’avenir de deux étudiants-athlètes improbables, l’entraîneur de basket-ball dans le documentaire Hoop Dreams mérite la première place!

Hoop Dreams retrace les activités sportives de deux stars du basket-ball d’Innercity, Arthur Agee et William Gates, qui surmontent des obstacles insurmontables en route pour obtenir une bourse d’études collégiales. À travers toutes leurs épreuves et tribulations, la seule constante dans leur coin est l’entraîneur Pingatore, qui n’a jamais cessé de croire en leurs capacités.

