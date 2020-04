The Whimsy Killer: Analyse Blu-Ray

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray d’El Asesino de los Caprichos, le thriller d’action espagnol sur les meurtres basé sur le travail de Goya.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale sur Blu-Ray d’El Asesino de los Caprichos, présentée au Festival de Sitges, qui a dans son casting le double vainqueur du Goya, Maribel Verdú (Superlópez), Aura Garrido (The Notice), Daniel Grao (Palmeras en la Niebla) et le double vainqueur de Goya Roberto Álamo (May God Forgive Us), qui dirigent le casting de ce puissant thriller dramatique réalisé par Gerardo Herrero, cinq fois nominé pour Goya (La Playa de los Ahogados) .

La bande est commercialisée en Espagne par A Contracorriente Films et peut désormais être appréciée sur DVD et Blu-ray, ainsi que pour la location et la vente numériques, via les principales plateformes opérant en Espagne.

Plusieurs délits dans un quartier huppé ont un point commun: leurs victimes ramassent des empreintes Goya. Les inspecteurs Carmen Cobos et Eva González ouvriront l’enquête dans un environnement élitiste dans lequel le trafic d’œuvres d’art et de grandes collections cachées sous le matelas est le plus courant. Ils devront découvrir un assassin qui reproduit avec ses victimes les scènes des Caprices de Goya.

Le Whimsy Killer est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. La critique du Blu-Ray est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’avez pas encore eu la chance de la regarder et que vous souhaitez savoir quels extras elle contient.

Données techniques:

Audio: DTS-HD Master Audio 5.1 espagnol

V.O Langue: espagnol

Sous-titres: anglais et espagnol pour les malentendants

Film haute définition sur grand écran (9/16 – 2,39: 1).

La bande dure environ 100 minutes et est considérée comme non recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.

Spots TV (1 minute):

Deux courtes publicités télévisées.

Bande-annonce (2 minutes).

Comment cela a été fait:

Les actrices parlent de leurs personnages (2 minutes):

Aura Garrido, qui incarne l’inspecteur adjoint Eva González, commente qu’elle incarne un personnage radicalement opposé à celui joué par Maribel Verdú, l’inspecteur Carmen Cobos. La première est méthodique, joyeuse et passionnée, tandis que la seconde est obsédée par son travail, étant dure, grincheuse, froide et rebelle contre les règles établies.

A propos de la production (2 minutes):

Gerardo Herrero, réalisateur et producteur du film, remercie la directrice artistique Uxua Castelló pour sa collaboration en tant qu’expert artistique pendant la production du film, en particulier dans la façon dont elle a façonné les séquences et les décors liés aux œuvres de Goya. .

Il raconte également à quel point c’était agréable de tourner à Madrid, en Navarre et à Bruxelles; en plus de filmer sur un plateau avec un fond chroma, pour simuler l’action dans les rues de Madrid, affirmant que c’est l’avenir de ce type de production.

À propos du film (2 minutes):

Maribel Verdú a accepté le projet parce qu’il semblait être un thriller différent, excitant et très original. Pour Aura Garrido, c’était aussi très intéressant non seulement la question du tueur en série, mais aussi la relation entre les deux réalisateurs, et comment une enquête d’un tel calibre affecte personnellement leur vie.

Autres titres:

Bande-annonce de Sin Rodeos (2 minutes).

Bande-annonce de Revenge (2 minutes).

Under Zero Revenge Trailer (2 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat d’El Asesino de los Caprichos, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD et Blu-ray, ainsi que pour la location et les ventes numériques; et ainsi vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez.

