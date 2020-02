The Witcher 2 comportera de nombreux nouveaux visages

La série originale Netflix The Witcher a commencé la production de sa deuxième saison au Royaume-Uni ce mois-ci. Sa première est prévue pour 2021 (date à confirmer)

La nouvelle saison mettra à nouveau en vedette Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, The Man of Steel) à la tête du casting de la saga de The Witcher dans le rôle de Geralt de Rivia. Anya Chalotra (Agatha Christie: Le mystère du guide ferroviaire, Wanderlust) revient alors que la sorcière Yennefer, Freya Allan (Third Day, Gunpowder Milkshake) rejouent Ciri et Joey Batey Jaskier.

Ce deuxième épisode présentera de nouveaux visages comme Yasen Atour (Young Wallander) dans le rôle de Cöen, Agnes Bjorn (Monster) comme Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) comme Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furious 9) comme Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) comme Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) comme Nivellen et Mecia Simson dans le rôle de Francesca.

La direction des épisodes 1 et 2 de la deuxième saison sera en charge de Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Damn) dirigera les épisodes 3 et 4, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) épisodes 5 et 8, et Geeta V. Patel (Meet The Patels) dirigeront les épisodes 6 et 7.

Dans ce nouvel épisode, ils répéteront également certains personnages: MyAnna Buring (Kill List) en tant que Tissaia, Tom Canton (Good Karma Hospital) en tant que Filavandrel, Lilly Cooper (The Tragedy of Peterloo) en tant que Murta, Jeremy Crawford (Titans) en tant que Yarpin Zigrin, Eamon Farren (Twin Peaks) comme Cahir, Mahesh Jadu (Marco Polo) comme Vilgefortz, Terence Maynard (Damn) comme Artorius, Lars Mikkelson (House of Cards) comme Stregobor, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) comme Fringilla Vigo, Royce Pierreson (Judy) comme Istredd, Wilson Radjou-Pujalte (Le mystère du chasseur) comme Dara, Anna Shaffer (Harry Potter) comme Triss Merigold et Therica Wilson Read (Young Wallander) comme Sabrina.

Le showrunner et producteur exécutif de la série, Lauren Schmidt Hissrich (Marvel – Daredevil, Marvel – The Defenders, Umbrella Academy) a déclaré que «les réactions à la première saison de The Witcher ont placé la barre très haute pour incorporer de nouveaux personnages à la seconde saison. Sophie Holland et son équipe de casting ont à nouveau trouvé les meilleurs acteurs pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs de renom, nous sommes ravis de voir comment ces nouvelles histoires prennent vie.

