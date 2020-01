The Witcher a battu des records d’audience sur Netflix

The Witcher Il a reçu de bons et de mauvais commentaires, mais apparemment, ces détails ne l’ont pas empêché de réussir. Selon de nouvelles données de Netflix, la série a battu des records d’audience sur la plateforme.

The Witcher C’était une série bien accueillie par le public, bien qu’il y ait bien sûr des gens qui la critiquaient complètement. Même ainsi, la série avec Henry Cavill a réussi à devenir un succès de Netflix. Selon de nouvelles données de la plateforme de streaming, la série a réussi à battre des records d’audience et a été vue dans 76 millions de foyers. Cependant, ces données ont un piège.

Au cours de ces quatre dernières semaines, Netflix La façon dont vous publiez un «affichage» a changé. Auparavant, la société a commencé à offrir une série ou un film comme vu en termes d’audience en visionnant au moins 70% du contenu. Mais maintenant vous avez seulement besoin d’être deux minutes devant l’écran avec n’importe quel contenu pour télécharger les statistiques, car le système a cessé de compter “combien” vous avez vu mais “ce que vous avez choisi de voir”. De cette manière, The Witcher Il a réussi à battre un record.

La série la plus regardée

“Notre nouvelle méthodologie est similaire à la BBC iPlayer dans son classement basé sur les” applications “pour le titre, les articles” les plus populaires “du New York Times, qui incluent ceux qui ont ouvert les articles et le nombre de visiteurs. YouTube », indique la société dans son rapport sur les résultats, selon The Hollywood Reporter. “De cette manière, les titres courts et longs sont traités de manière égale, nivelant le terrain pour tous nos types de contenu, y compris le contenu interactif, qui n’a pas une longueur fixe. “

De cette manière, The Witcher réussi à battre des records d’audience étant la première saison d’une série vue dans 76 millions de foyers. Le succès de la fiction devrait se poursuivre dans sa deuxième saison, qui avait déjà été confirmée avant la première de son premier opus.

Pendant ce temps, très peu de détails sont connus sur la nouvelle saison de la série. Des rumeurs ont déjà commencé à émerger, et on dit qu’un acteur de Game of Thrones Je pourrais rejoindre le casting.

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.