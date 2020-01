‘The Witcher’ aura son film d’animation intitulé ‘Nightmare of the Wolf’

Après la première réussie de “The Witcher” en décembre dernier, Netflix a annoncé qu’ils développaient actuellement une adaptation cinématographique d’anime avec une nouvelle histoire intitulée «The Witcher: Nightmare of the Wolf». Le film sera produit par les producteurs exécutifs de la série, Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo.

“ The Witcher: Nightmare of the Wolf ” élargit l’univers de Witcher en explorant une nouvelle menace puissante face au continent, où les royaumes du Nord et l’Empire Nilfgaard se rencontrent. Le film d’animation est une production de Studio Mir, le studio d’animation coréen derrière des projets tels que ‘Legend of Korra’ (de Nickelodeon) et ‘Voltron Legendary Defender’ (de Netflix).

Basé sur la série fantastique à succès, «The Witcher» est l’histoire culminante qui unit le destin et la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens peuvent être plus impitoyables que les bêtes. Mais quand le destin l’emmène vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, ils doivent apprendre ensemble à naviguer sur un continent subtil.

La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Generalt de Rivia. Le rôle important de Ciri, Princess of Cintra, est joué par Freya Allan («Guerre des mondes»). Parmi les autres personnages de la cour de Cintra, on compte la reine Calanthe (Jodhi May) et son mari, Knight Eist (Bjrn Hlynur Haraldsson), ainsi que le druide Mousesack (Adam Levy). La sorcière Yennefer est jouée par Anya Chalotra, alors qu’elle dirigeait l’académie du magnésium à Aretuza est Tissaia (MyAnna Buring).

Netflix a lancé la première saison le 20 décembre 2019, étant la première fois que l’opérateur renouvelle une série pour sa deuxième saison avant même la première de celle-ci et connaît ses données d’audience. La première saison de la série compte un total de huit épisodes qui ont été tournés dans des endroits d’Europe de l’Est tels que Hungra.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

