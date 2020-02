The Witcher continue d’être la série la plus réussie du moment

Partager

The Witcher est arrivé il y a deux mois sur Netflix, et continue d’être la meilleure série du moment. La fiction, avec Henry Cavill, avait déjà battu des records d’audience et prépare sa deuxième saison.

The Witcher Il continue d’être un succès après que deux mois se soient écoulés depuis son lancement. La série, qui est le contenu original de Netflix, avait déjà battu des records d’audience sur la plateforme de streaming. Détrôner Choses étranges, un des coups de cœur du public, la série de Henry Cavill continue de se frayer un chemin entre les meilleures séries du moment.

S’il est vrai que The Witcher Ce n’est plus la série la plus commentée aux États-Unis, dans le monde c’est encore un produit assez nouveau qui continue de fasciner les téléspectateurs. Selon les données de Parrot Analytics, le programme est devenu la série de streaming la plus suivie sur la planète au cours des 30 derniers jours.

En revanche, il est important de souligner que la fiction avec Henry Cavill et transmis par Netflix, a réussi à avancer il y a sept semaines au grand produit de Disney Plus, Le Mandalorien Au lieu de cela, le spectacle de Pedro Pascal reste en première position aux États-Unis devant Choses étranges et The Witcher.

Sans aucun doute, il semble que l’avenir du streaming sera plein de spectacles pleins de thèmes fantastiques ou de science-fiction. Pendant, The Witcher Il continue de préparer sa deuxième saison, où ils promettent que les erreurs du premier épisode ne le seront pas, et ils se concentrent également sur les retombées que la série aura en tant que film d’anime.

Il semble que le spectacle orchestré par Lauren Schmidt Hissrich ait été essentiel pour Netflix de se développer ces derniers mois. Alors que les utilisateurs ont chuté aux États-Unis, les abonnements ont dépassé les prévisions à l’extérieur de l’Amérique du Nord, ce qui pourrait rapprocher la stratégie de la plate-forme du téléspectateur international.

