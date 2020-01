The Witcher: Les origines de Cahir le chevalier noir expliquées

Avec Le sorceleur saison 1 officiellement disponible, Cahir a été présenté aux fans – mais qui est-il et comment se compare-t-il à la version écrite originale? La saga Witcher s’est d’abord imposée comme un ensemble de nouvelles et de romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Publié à l’origine en 1993, ils ont depuis adapté un film, une série de romans graphiques, et plus particulièrement une franchise très populaire de jeux vidéo. Le monde du continent a été récemment vu dans l’adaptation ambitieuse de Netflix. Prenant l’essentiel de son inspiration dans les livres tout en faisant un signe de tête aux jeux vidéo, The Witcher s’est avéré extrêmement populaire malgré des critiques mitigées.

The Witcher met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. Les sorcières comme Geralt sont mutées pour être dotées de capacités extraordinaires et entraînées dès leur plus jeune âge. En conséquence, Geralt est une force avec laquelle il faut compter. Il mène une vie solitaire, errant entre les villages comme un tueur de monstres à louer. De même, la série met en vedette Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, une sorcière sauvagement maltraitée mais puissante en formation. Le troisième personnage du point de vue est une gracieuseté de Freya Allan dans le rôle de Ciri, une jeune princesse qui se retrouve à braver les déserts du continent lorsque son royaume est renversé.

L’accusation de tels bouleversements a été dirigée directement par Cahir. Le personnage est joué par Eamon Farren, qui était auparavant connu pour son rôle de Richard Horne dans la série revival Twin Peaks de 2017. Après avoir ravagé le royaume de Cintra, et n’ayant pas réussi à capturer Ciri par la suite, Cahir a continué en tant que présence antagoniste à divers points au cours des huit épisodes de la série. Avec une grande partie du passé de Cahir et la pleine mesure de ses intentions encore enveloppées de mystère, cependant, nous décomposons ses origines et ce que les livres révèlent à son sujet.

Bien que connu simplement sous le nom de Cahir ou The Black Knight, le nom complet du personnage est Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach. Né en 1268, Cahir a été élevé dans la noblesse et aux côtés de cinq frères et sœurs – dont les frères Aillil et Dheran. Les trois autres sont toutes des sœurs, bien qu’elles ne soient jamais mentionnées par leur nom. Bien qu’il ait servi dans les forces de l’Empire Nilfgaardian – et est souvent appelé The Nilfgaardian – Cahir était en fait de Vicovaro. Situé au sud de Nilfgaard, Vicovaro est célèbre pour sa propre Académie de magie. La capitale régionale abrite également une académie de médecine. Par le biais de sa grand-tante, Assire var Anahid, Cahir avait un mage dans sa famille. Le nom de la mère de Cahir est Mawr var Anahid.

Mais c’est la position de son père devant le tribunal qui a ouvert la voie à son ascension. Fils de Seneschal Ceallach Dyffryn et Gruffyd, Cahir a été remarqué par beaucoup. Au fur et à mesure que ses compétences avec les épées, les chevaux et le tir à l’arc se développaient, Cahir a été rapidement recruté dans Nilgaardian Intelligence. Également connue sous le nom de renseignement militaire impérial, l’agence était deuxième derrière les services secrets redaniens. Sous le commandement de Vattier de Rideaux, Cahir gravit les échelons et devint bientôt officier. Cahir a également reçu le titre de comte. Compte tenu de son statut au sein de l’armée, Cahir a été personnellement chargé de localiser et de capturer la princesse Cirrilla de Cintra alors que Nilfgaard commençait à s’étendre vers le nord pour tenter de conquérir le continent.

Les représentations de cette mission – ainsi que l’ordre de Cahir de trouver et de vaincre Vilgefortz de Roggeveen – ont été traduites sur écran pendant la saison 1 de The Witcher. Bien qu’il apparaisse plus comme un antagoniste direct dans la série, le showrunner Lauren Hissrich décrit Cahir comme ” conflictuel, charismatique, hanté et pur de cœur “comme dans les romans originaux d’Andrzej Sapkowski.

Chacun des jeux développés par CD Projekt Red se déroule des années après les événements des livres. En tant que tel, Cahir n’apparaît pas réellement dans le jeu Witcher original. De même, il ne figure ni dans The Witcher 2: Assassins of Kings de 2011 ni dans The Witcher 3: Wild Hunt de 2015. Le personnage ne va cependant pas sans référence. Dans le deuxième opus, l’armure de Cahir est disponible à l’achat. Pendant ce temps, dans le troisième jeu, l’une des cartes Gwent porte la ressemblance du personnage. De même, un mannequin d’entraînement Kaer Morhen avec un casque Nilgaardian est supposé être une référence pour lui. Dans The Witcher 3: Wild Hunt, Cahir est également directement mentionné par le général Morvran Voorhis lors de la conversation avec Geralt de Rivia.

Attention: SPOILERS potentiels pour The Witcher saison 2 et au-delà.

Comme déjà mentionné, Cahir ne semble pas entièrement tel que décrit dans les livres. Dans The Witcher, il est déjà apparu comme infiniment plus cruel et beaucoup plus sujet à des actes de violence aléatoires. Cahir a démontré son comportement vicieux lorsqu’il a tenté de trouver le Doppler qu’il avait recruté et qui l’a par la suite trahi. Afin de s’assurer que personne dans la taverne n’était secrètement la créature métamorphe, Cahir les a tous massacrés. Il l’a fait même si, comme l’a souligné plus tard le mage Fringilla, Cahir aurait simplement pu tester les résidents avec de l’argent. De même, les actions de Cahir semblent beaucoup plus motivées (et manipulées) par Fringilla. Le mage fait référence à Cahir comme étant celui qui a libéré Nilfgaard de l’usurpateur, l’appelant le commissaire qui assurera l’accomplissement d’une prophétie à travers le continent. En tant que tel, les raisons de sa poursuite de Ciri pourraient subir un changement radical de page en écran.

Dans le matériel source, cependant, Cahir agit sur les ordres directs d’Emhyr var Emreis, l’empereur de Nilfgaard. Bien qu’également lié à la prophétie, un autre élément de la quête d’Emphyr pour capturer Ciri est qu’il est aussi son père. En tant que tel, tout en étant également une princesse de Cintra, Ciri est également l’héritière de tout l’Empire Nilfgaard. Le voyage d’Emhyr de la créature maudite connue sous le nom de Duny que Geralt de Rivia a autrefois aidé à un empereur impitoyablement conquérant est une histoire. Par conséquent, il serait dommage que la série renonce à cet élément afin de conserver Cahir comme le principal antagoniste de la série. De même, ce serait un gaspillage du caractère Cahir.

Après que Ciri soit en mesure d’échapper à son emprise, comme on le voit dans l’émission, Cahir est emprisonné pendant plus d’un an. Après ce temps, Emhyr offre à Cahir une dernière chance d’acquérir Ciri pour lui. En tentant de le faire, cependant, Cahir entreprend un voyage assez important de sa part – celui qui le voit passer de celui qui hante les cauchemars de Ciri à un personnage vraiment fascinant et nuancé. Il y avait des nuances de ce personnage qui sont apparues dans la façon dont Cahir a traité ce qu’il présumait à l’époque être un Ciri capturé. Mais, jusqu’à présent, il n’est pas clair si The Witcher donnera suite à ces taquineries. En dire plus, ce serait s’aventurer encore plus loin dans un territoire spoiler dramatique. Il sera sans aucun doute intéressant de voir dans quel sens Le sorceleur s’appuie finalement sur le personnage de Cahir lors de son retour pour la saison 2 en 2021.

