The World Beyond présente Rick Grimes

Une nouvelle avancée de The Walking Dead: The World Beyond de AMC le connecte à la série principale et Fear the Walking Dead, et comprend Rick Grimes

Tandis que TWD 10 a dû prendre une pause forcée, une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série dérivée The Walking Dead: The World Beyond le connecte à la série principale ainsi que Craignez les Walking Dead.

Le teaser sinistre commence par l’enlèvement de Rick Grimes par un mystérieux groupe connu simplement sous le nom de CRM à la fin de la saison 9. L’action passe ensuite à Fear the Walking Dead, avec Al sur le point d’affronter quelqu’un qui a le même symbole que le qui a kidnappé Rick. Enfin, la bande-annonce se termine par un bref aperçu de The World Beyond, unissant les trois séries au symbole de l’organisation mystérieuse.

The Walking Dead: The World Beyond Il a été diffusé sur AMC le 20 avril, mais la date de sortie a depuis été retardée et nous savons actuellement qu’il arrivera cette année. Bien que la cause du retard n’ait pas été annoncée, elle est vraisemblablement due à la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19), qui a également retardé la fin de la saison 10 de TWD.

Le monde au-delà Il élargit l’univers TWD, plongeant dans une nouvelle histoire et une mythologie qui suit les traces de la première génération née dans la civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Produit par AMC Studios, l’aventure sera racontée tout au long 2 saisons, avec 10 épisodes par livraison.

Dans la série, deux sœurs quitteront, avec deux amis, la sécurité et le confort de leur maison, afin d’entreprendre une recherche importante dans laquelle elles seront confrontées à d’énormes dangers, connus et inconnus, vivants et morts. Alors qu’ils sont persécutés à la fois par ceux qui veulent les protéger et par ceux qui veulent leur nuire, une histoire de maturité et de transformation se déroulera sur un territoire hostile, qui mettra en échec tout ce que les protagonistes savent de leur propre monde et d’eux-mêmes. Certains deviendront des héros. D’autres, en méchants. Mais tout le monde trouvera la vérité dont il a besoin.

Créé par Scott M. Gimple et le showrunner Matt Negrete, «The Walking Dead: World Beyond» stars Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond. Produit et distribué par AMC Studios, la série est produite par Gimple et Negrete, ainsi que par Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath.

