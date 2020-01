Théorie de la destination finale: Bludworth de Tony Todd est en fait un méchant

Le mystérieux William Bludworth (Tony Todd) semble aider apparemment les protagonistes de la Destination finale films, mais il n’est pas ce qu’il apparaît. Aussi amusants que soient les films de destination finale, leurs règles générales et leur progression dans l’histoire n’ont vraiment pas beaucoup de sens. Il semble que le design de Death fonctionne différemment dans chaque film, et les moyens d’éviter éventuellement sa disparition ne sont jamais les mêmes deux fois. Cela a du sens comme moyen d’empêcher les intrigues de se sentir répétitives, mais les choses sont toujours définies de manière très lâche.

Non pas que Bludworth, qui apparaît dans trois des cinq entrées de destination finale, ne semble jamais confus ou troublé. Il est toujours calme, cool et rassemblé, et ne manque jamais de mots quand il s’agit de s’adresser à ceux qui sont assiégés par la mort pour avoir bouleversé son grand plan. Comment il sait tant de choses sur la mort reste un mystère, mais avec l’icône de genre Tony Todd qui le joue, Bludworth a été un favori des fans depuis le début, malgré son temps d’écran limité.

Un nouveau film sur la destination finale est en préparation, et il est actuellement difficile de savoir s’il s’agira d’une suite des films précédents, ou s’il redémarrera la franchise. Ainsi, il est également difficile de savoir si Todd’s Bludworth sera impliqué ou non. S’il l’est, cependant, les personnages de Final Destination 6 seraient avisés de prendre ses «conseils» avec un grain de sel.

Compte tenu de sa connaissance approfondie de la conception de Death et de son fonctionnement, de nombreux fans de Final Destination ont émis l’hypothèse que Bludworth ne devait être que la personnification humaine de Death, ou du moins une sorte de représentant du faucheur. Cependant, Tony Todd lui-même et les producteurs de Final Destination ont nié que cela soit vrai. Donc, aux fins de cette théorie, Bludworth est ce qu’il semble être, un être humain.

Donc, si Bludworth n’est pas la mort, alors qui est-il? Il est difficile d’être sûr, mais il semble probable qu’il ne soit pas du côté des personnages centraux de Destination finale. D’une part, en rencontrant Alex et Clear dans le premier film, Bludworth semble prendre plaisir à les mettre mal à l’aise, en faisant des procédures de salon funéraire à l’apparence grossière au cadavre de leur ami. La façon dont il parle d’essayer de tromper la mort ressemble aussi plus à une provocation qu’à un conseil, et sa ligne coquine “Je te verrai bientôt” à Alex n’aide pas cette perception. De plus, leur rencontre avec Bludworth n’a pas vraiment aidé, car Alex et Clear finissent tous les deux morts par Final Destination 2.

En parlant de cela, les conseils que Bludworth donne à Kimberly et Thomas sur la façon de survivre dans Destination finale 2 sont inutilement cryptiques et inutiles, et même s’ils pensent qu’ils l’ont compris à la fin, les deux meurent horriblement plus tard selon des informations supplémentaires sur Final Sortie vidéo à domicile de Destination 3. Puis, dans la préquelle furtive Final Destination 5, Bludworth avise les personnages que ce n’est qu’en tuant quelqu’un d’autre qu’ils peuvent continuer à vivre, car cela leur permet de prendre en charge la durée de vie de cette personne. Cela mène à beaucoup de morts probablement inutiles, et encore une fois, ne semble rien résoudre, car tout le monde reste décédé dans l’explosion d’avion qui a commencé Destination finale. Bludworth n’est peut-être pas la mort elle-même, mais il est clairement bien moins bien informé qu’il ne le laisse croire, ou tourmente simplement les personnages pour le plaisir.

