Théorie MCU: Morbius était caché dans Spider-Man: Retrouvailles

Maintenant que Morbius a été confirmée pour exister dans l’univers cinématographique Marvel, avec des connexions à l’univers actuel de Spider-Man, une nouvelle théorie des fans suggère que Morbius était caché dans Spider-Man: Retrouvailles. Sony’s Marvel Universe, qui a commencé en 2018 avec Venom, poursuit son cours, et son prochain film est Morbius, réalisé par Daniel Espinosa et avec Jared Leto comme personnage principal.

Morbius suit le Dr Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une maladie sanguine rare et qui trouve un remède par une méthode dangereuse. Bien que cela l’aide à s’améliorer, cela entraîne des séquelles encore plus dangereuses, car il devient atteint d’une forme de vampirisme. La première bande-annonce de Morbius a confirmé qu’elle est connectée au MCU et à l’univers de Spider-Man (ce qui signifie également que Venom existe également dans cet univers, même s’il n’y avait pas de connexion directe avec lui). Un graffiti Spider-Man – bien que ce soit la version de Tobey Maguire, pas celle de Tom Holland – et l’apparition du vautour de Michael Keaton à la fin sont les deux principales connexions que Morbius a jusqu’à présent avec le MCU.

Connexes: Sony a définitivement remporté l’accord Spider-Man / Marvel

Cela a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont cela fonctionne exactement en ce qui concerne l’accord Sony / Marvel, ainsi que jusqu’où Morbius (et Venom 2) peut aller avec ses références MCU et dans quelle mesure ils peuvent influencer cet univers. Naturellement, ces connexions ont également fait place à de nombreuses théories de fans, parmi celles qui disent que Morbius est déjà apparu dans le MCU, en particulier dans Spider-Man: Homecoming.

Il y a beaucoup de discussions pour savoir si Morbius fait vraiment partie du MCU ou non, car il est fabriqué par Sony et Venom n’avait aucun lien avec l’univers actuel de Marvel. L’ajout de Spider-Man de Tobey Maguire sur cette œuvre d’art de la rue incite également les fans à se demander si Morbius existe dans le MCU – si c’était le cas, alors la version de Tom Holland aurait été utilisée. Cependant, il y a aussi l’apparence de Michael Keaton, qui est répertoriée comme un “rôle non divulgué”, mais il est évident qu’il reprend son Spider-Man: Homecoming role of Adrian Toomes a.k.a. Vulture.

Bien que toutes ces questions soient complètement valides et compréhensibles, Morbius se déroule en effet dans le MCU (pourquoi Sony a utilisé une image de Spider-Man de Maguire est inconnue, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec leur accord avec Disney), et bien que le personnage de Keaton ne soit pas ‘t reconnu comme Vulture, il est sûr de supposer qu’il est donné les liens entre les personnages et les plans de Sony pour faire un film Sinister Six à l’avenir. En outre, Toomes semble porter la même tenue de prison avec laquelle il a été vu dans la scène de mi-crédits de Spider-Man: Homecoming. Morbius qui se déroule dans le MCU offre quelques options intéressantes pour les futurs films de Spider-Man, et il pourrait même être reconnecté dans Spider-Man: Homecoming, comme le suggère une nouvelle théorie des fans.

La scène à mi-crédits dans Spider-Man: Homecoming a vu Toomes rencontrer Scorpion en prison, ce dernier disant avoir entendu dire que le premier connaissait la véritable identité de Spider-Man, ce que Toomes nie. Certains téléspectateurs ont souligné (via Comicbook) que dans cette scène, il y a un autre détenu qui ressemble à Moro de Leto. Ce personnage peut être brièvement vu en arrière-plan lorsque Scorpion et Toomes commencent leur conversation et plus tard un peu plus près (bien que plus flou) lorsque Scorpion pointe ses cicatrices. Alors que cet autre prisonnier a un style similaire à celui de Leto, avec des cheveux longs et une barbe, ce personnage porte un patch sur son œil droit, et ce détail seul l’exclut.

Connexes: le rôle de Vulture dans Morbius: tout ce que nous savons

Cependant, il existe encore des façons de le retravailler pour ajouter Morbius au film. Peut-être qu’il s’est battu et a dû porter un patch temporaire, ou tout simplement, ce n’était pas Michael Morbius – mais il était dans cette prison à ce moment précis. L’une des plus grandes questions concernant l’apparence de Vulture dans la bande-annonce de Morbius est de savoir comment ils se connaissent, car Vulture porte ses vêtements de prison et il s’adresse à Morbius par son nom complet. Peut-être que Morbius s’est retrouvé en prison pour une raison quelconque, a été libéré puis est retourné chercher Toomes car il avait besoin de son aide – ou il a simplement eu la chance (bonne ou mauvaise?) De rencontrer une vieille connaissance de son temps en prison.

Ce ne serait pas la première fois que Marvel et Sony profitent de détails comme ceux-ci, comme ils l’ont fait avec le petit enfant dans Iron Man 2 et ont dit que c’était Peter Parker (cela, bien sûr, après la conclusion de leur accord et le nouveau Spider-Man était une réalité). Ajouter Morbius à Spider-Man: Homecoming serait non seulement utile à son premier film solo mais aussi à son avenir dans Marvel Universe de Sony, car il pourrait constituer une équipe plus grande et plus dangereuse.

En reconnectant Morbius dans Spider-Man: Homecoming, Sony et Marvel jetteraient les bases d’un film Sinister Six. Le MCU a déjà présenté quelques membres de Sinister Six dans ses deux films Spider-Man: Vulture, Mac Gargan / Scorpion, Shocker et Spider-Man: Far From Home avait un personnage mineur nommé Dimitri que beaucoup théorisé pourrait être Dimitri Smerdyakov aka Caméléon. Morbius a également fait partie des Sinister Six à un moment donné, et sa rencontre avec Vulture semble être un pas dans cette direction.

Les Sinister Six sont pris au piège dans les limbes de la pré-production depuis des années, et Sony avait même une date de sortie pour un film consacré à eux, avec Drew Goddard attaché en tant que réalisateur. Ces plans ont été abandonnés lorsque Sony a commencé à travailler sur le nouveau Spider-Man avec Marvel Studios, mais Amy Pascal a déclaré en décembre 2018 que le projet était à nouveau vivant et que le script de Goddard pourrait être utilisé, et le studio espère qu’il dirigera également le film. L’apparition de Morbius dans Spider-Man: Homecoming serait un bon début pour les Sinister Six, car cela signifierait qu’au moins trois membres de l’équipe se connaissent déjà, et deux d’entre eux ont des affaires inachevées avec Spider-Man. De toute évidence, un film Sinister Six signifierait un avenir plus grand pour Morbius (et Vulture, Scorpion et le reste), et serait le coup de pouce dont Sony Marvel Universe a besoin.

Alors que la possibilité qu’un film Sinister Six se produise enfin et une configuration cachée pour qu’il soit inclus dans Spider-Man: Retrouvailles sont passionnants, tout dépend de la façon dont Morbius est reçu par les critiques et les fans. Le succès de Venom (avec le public, pas tellement avec les critiques) a ramené le projet Sinister Six à la vie, et Morbius’La performance au box-office peut être celle qui la fait ou la casse.

Suivant: Qui est Morbius? Les pouvoirs et l’origine de “ Living Vampire ” de Marvel expliqués