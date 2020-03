Théorie rapide et furieuse: Gisele de Gal Gadot revient en F9

Il y a des raisons impérieuses de croire que le personnage de Gal Gadot, Gisele Yashar, fera une apparition dans Rapide et furieux 9. Gadot a fait ses débuts dans The Fast Saga en 2009 et est apparu en trois épisodes à ce jour. Fast and Furious 9 devrait être l’avant-dernier film de la série principale Fast & Furious, mais il est toujours intéressé à étendre l’univers par le biais de retombées. Voici notre théorie expliquant pourquoi Gadot pourrait bientôt retrouver sa famille Fast.

Le casting de Gadot dans Fast & Furious en 2009 a été son premier concert d’acteur dans un long métrage. Le réalisateur Justin Lin a été clairement impressionné par l’actrice depuis qu’elle est devenue un membre clé de l’équipe de Dominic dans plusieurs films. L’expérience de Gadot au sein des Forces de défense israéliennes l’a en fait aidée à son casting, car elle connaissait bien les armes et le combat au corps à corps. Après son passage dans The Fast Saga, l’actrice a été choisie pour incarner Diana Prince, alias Wonder Woman, en commençant par Batman v Superman: Dawn of Justice avant d’être la vedette d’un film solo.

Malgré le fait que le personnage a apparemment été tué, tout espoir n’est pas perdu pour l’avenir de Gadot dans The Fast Saga. Les bandes-annonces de Fast and Furious 9 ont déjà révélé que la justice pour Han arrivait enfin et Gisele pourrait être une autre grande figure pour faire un retour. Malheureusement, les cinéphiles seront obligés d’attendre un peu plus longtemps pour découvrir le reste des mystères de Fast and Furious 9 depuis que le film a été repoussé à une date de sortie en avril 2021, soit un an plus tard. La décision a été prise en réponse à la pandémie de coronavirus et à ses effets actuels sur l’industrie du divertissement. Pour l’instant, il y a plus de temps pour spéculer sur ce qui va arriver avec The Fast Saga.

Tout en faisant la presse pour son dernier film d’action, Bloodshot, Vin Diesel a révélé que Fast and Furious 9 mettra en vedette un camée majeur. Bien qu’il ait décrit le camée comme “génial”, l’acteur a joué timidement sur tous les autres détails. La question est maintenant de savoir si le camée secret sera une star de retour ou un nouvel acteur rejoignant The Fast Saga pour Fast and Furious 9 et potentiellement le dixième et dernier opus de la franchise. Si le film décide de ramener un ancien personnage, plusieurs personnages pourraient faire leur retour monumental.

Monica Fuentes d’Eva Mendes pourrait être une candidate amusante pour revenir dans Fast and Furious 9. Son personnage était un agent des douanes américain qui s’est associé à Brian O’Conner et Roman Pearce pour éliminer un seigneur de la drogue dans 2 Fast 2 Furious. Son personnage a été vu pour la dernière fois dans la scène post-crédits de Fast Five lorsqu’elle a remis à Luke Hobbs un fichier qui révélait que Letty Ortiz était toujours en vie. Depuis lors, l’actrice est absente de la franchise. Le meilleur personnage de retour, cependant, serait Gisele.

Le personnage de Gadot est considéré comme l’une des figures principales de The Fast Saga pour sa présence dans Fast & Furious, Fast Five et Fast & Furious 6. Gisele a d’abord été présentée comme une liaison pour Arturo Braga avant de se laisser entraîner dans le chaos provoqué par le seigneur de la drogue. Plus tard, elle s’est alignée avec Dom pour le cambriolage au Brésil et a commencé une romance avec Han avant de revenir pour aider dans la lutte contre Owen Shaw. Malheureusement, le temps de Gisele dans l’équipe a été écourté lorsqu’elle a vraisemblablement rencontré sa mort vers la fin de Fast & Furious 6.

Pour que Gadot puisse revenir à The Fast Saga, son personnage devrait essentiellement revenir aux morts. Afin d’empêcher l’équipage d’Owen Shaw de s’échapper dans un avion de transport lourd, l’équipage de Dom a utilisé des véhicules spécialement équipés pour empêcher l’avion de décoller. À un moment donné, Gisele pendait à l’arrière d’un Range Rover excès de vitesse. Han était sur le point de l’aider mais dans un effort pour sauver sa vie de l’un des hommes de Shaw, Gisele lâcha sa main afin qu’il puisse se défendre. On croyait alors que Gisele était morte sur la piste. Mais des choses plus folles se sont produites dans la franchise, il y a donc toujours une chance qu’elle soit toujours en vie.

Heureusement, pour les fans de Gisele, les personnages qui reviennent apparemment de la tombe ne sont pas inconnus dans The Fast Saga. Avec une série connue pour le parachutisme des voitures, des sous-intrigues d’amnésie et une retombée mettant en vedette un antagoniste génétiquement modifié, tout est vraiment possible. Letty aurait été tuée dans le quatrième film avant de faire son retour choquant deux fois plus tard. Maintenant que Han est bien vivant et s’apprête à rejoindre son ancien équipage, qui peut dire que Gisele ne peut pas faire de même?

Bien que Gisele soit tombée d’une voiture à une vitesse élevée, son corps n’a jamais été récupéré, du moins à l’écran. De nombreux téléspectateurs respectent une règle «pas de corps, pas de mort» où rien n’est confirmé, sauf indication contraire directe. Peut-être que Gisele a été gravement blessée, mais tous les membres de l’équipe de Shaw n’ont pas été retirés. Quelqu’un de son côté aurait pu emmener Gisèle dans un endroit inconnu où elle se remettait, mais aussi pris en otage. Maintenant que la famille Shaw n’est pas l’ennemi principal de Dom et de son équipage, il est possible qu’elle refasse surface.

Le retour de Han dans le giron sera évidemment un scénario majeur tout au long de F9. Son personnage aurait été mort pendant des années avant les événements du prochain film. Puisque Han et Gisele vont de pair avec leur passé romantique, il est possible qu’il l’ait trouvée et que les deux se cachent. Le besoin désespéré d’aide de Dom pourrait les sortir de leur retraite secrète.

Cela ne fait pas de mal non plus que Gadot soit très demandée, donc son implication dans les deux derniers films servirait de gros tirage. Depuis la représentation de Gisele, le statut de star de Gadot et sa popularité ont connu une croissance exponentielle. Bien sûr, cela a beaucoup à voir avec son interprétation de Wonder Woman dans le DCEU. Avec Wonder Woman 1984 qui sortira cet été, Gadot a peut-être pu filmer un caméo pour F9 avec un accord pour jouer dans le film final si son calendrier le permet. Il est également possible qu’elle et Han soient les premiers de nombreux personnages à revenir.

En tant qu’avant-dernier volet de The Fast Saga, il n’est pas surprenant que des visages familiers rejoignent l’équipe. Dom n’est pas seulement confronté à nouveau à Cipher, mais il est également confronté à son jeune frère, Jakob, qui se trouve être un assassin mortel avec une vendetta. Dom pourrait avoir besoin de tous les alliés qu’il peut récupérer, même d’anciens ennemis, à mesure que le conflit s’intensifie Rapide et furieux 9 et le dixième film. Quoi qu’il arrive, il est clair qu’il y aura une fin mémorable à cette franchise qui s’étend sur plus de deux décennies.

