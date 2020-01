Theory: American Horror Story And Scream Queens Are Connected

Série Ryan Murphy histoire d’horreur américaine et Scream Queens le ton et le style varient, mais de nombreux fans de la série ont suggéré que leurs univers pourraient se chevaucher via de petites connexions.

Murphy a confirmé que toutes ses saisons d’American Horror Story sont connectées, ce qui apporte un aspect vraiment unique à l’anthologie car chaque saison diffère dans le temps, le thème et ne partage traditionnellement pas les mêmes personnages. Cependant, il y a également eu des croisements, et la huitième saison de l’émission, Apocalypse, a été conçue comme un croisement entre la saison trois (Coven) et la saison un (Murder House), deux des épisodes les plus populaires de l’émission. Scream Queens partage des acteurs avec American Horror Story; Billie Lourd et Emma Roberts ont joué dans les deux émissions dans des rôles principaux. Il y a même un croisement avec un autre acteur, Lea Michele, qui a joué dans Scream Queens et était Rachel Berry dans une autre émission de Murphy, Glee.

Connexes: American Horror Story Freak Show: de vraies histoires derrière les Freaks

Cependant, étant donné le culte de la suite des deux séries, les fans ont choisi avec impatience des indices qui pourraient les relier, d’autant plus que Scream Queens a été annulé après seulement deux saisons. Alors que Murphy a discuté de sa relance, si les deux partagent un univers, il pourrait être possible d’impliquer des personnages bien-aimés dans American Horror Story à certains égards, en particulier maintenant qu’il a été renouvelé tout au long de la saison treize.

Bien que rien de tout cela n’ait été confirmé, certains fans dévoués ont fait circuler de nombreuses théories au fil des ans selon lesquelles les deux spectacles pourraient partager un univers. Bien que certains soient plus forts que d’autres, cela pose une question intéressante de savoir si Ryan Murphy envisagera ou non d’avoir une sorte de croisement à l’avenir, surtout s’il ne peut pas ramener Scream Queens. Murphy ne semble pas être du genre à faire des références insignifiantes à son travail, et il a notamment laissé tomber des œufs de Pâques et des indices dans ses différents spectacles sur ce que l’avenir pourrait contenir, en particulier avec American Horror Story. C’est en partie pourquoi tant de fans aiment disséquer tout ce qui pourrait contenir un indice potentiel.

L’une des premières théories concerne un nom de famille particulier qui revient constamment dans les deux émissions. Dans Scream Queens saison 1, épisode 10, “Thanksgiving”, Chanel (Roberts) va rendre visite à la famille Radwell et est présenté à Muffy St. Pierre-Radwell (Rachele Brooke Smith). Tristan St.Pierre (Pablo Castelblanco), également connu sous le nom de Chanel Pour Homme, a été présenté dans la saison 2, mais est décédé dans le même épisode. Coco St. Pierre-Vanderbilt (Leslie Grossman), était un personnage de la huitième saison d’American Horror Story, Apocalypse. Coco était la fille d’un milliardaire, ce qui signifie que la famille St. Pierre pourrait faire partie d’une famille partagée de la haute société. Il a déjà été établi que Scream Queens et American Horror Story ont parfois eu lieu à l’époque d’Obama.

Un utilisateur de Reddit aux yeux acérés a trouvé une connexion visuelle que beaucoup ont considérée comme un œuf de Pâques ou une valise de recyclage de costumes, mais pourrait être plus que cela. Dans Coven, Kyle (Evan Peters) fait partie d’une fraternité, Kappa Lambda Gamma. Scream Queens se déroule principalement à l’Université Wallace, et les fraternités et les sororités sont une grande partie de l’intrigue de l’émission. Dans la saison 1 de Scream Queens, épisode 4, “Halloween”, quelqu’un a été aperçu portant une chemise qui était apparemment identique à celle que Kyle portait dans Coven. Si la fraternité existe sur les deux spectacles, c’est une autre connexion potentielle. Enfin, lors des promos pour la saison 2 de Scream Queens et la saison 6 de histoire d’horreur américaine (Roanoke) deux individus différents ont été vus portant une cicatrice en forme de point d’interrogation étrangement similaire sur la tête.

Suivant: À quoi s’attendre de Scream Queens Saison 3