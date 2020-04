Thor 4: Miek obtient deux nouveaux corps amoureux et Thunder Concept Art

La réalisatrice Taika Waititi partage le nouveau concept art de Thor: Amour et tonnerre, révélant entre autres deux nouveaux corps pour l’étranger, Miek. Introduit pour la première fois à Thor: Ragnarok, Miek est le bon ami d’un autre extraterrestre, Korg, et Thor les rencontre tous les deux à Sakaar. Les deux reviennent dans Avengers: Fin de partie, vu vivre avec Thor à New Asgard, et les deux devraient revenir dans Love and Thunder.

À Ragnarok, Miek est décrit par Korg comme “un insecte” avec des “couteaux pour les mains”, et c’est surtout exact. Miek est un étranger insectoïde qui est généralement vu portant un exosquelette vaguement humanoïde. Sans un, Miek ressemble plus ou moins à une larve d’insecte à plusieurs membres courts. Miek perd son exosquelette à Ragnarok et est montré sans un jusqu’à la bataille finale de Endgame. Les deux instances présentent un design pour l’exosquelette de Miek qui est plutôt rudimentaire, bien qu’il soit armé de mains de couteau – idéal pour poignarder et tailler, pas si bon pour d’autres activités liées à la main. Come Thor: Love and Thunder, cependant, il semble que Miek reçoive un nouvel exo-squelette et un nouveau costume, et les deux ont un flair féminin surprenant.

Waititi a récemment participé à une émission en direct sur Instagram où il a regardé Ragnarok avec des fans (mais a été principalement distrait par ses enfants et l’acteur de Hulk Mark Ruffalo). Pendant la diffusion en direct, il a partagé quelques morceaux de Thor: Love and Thunder concept art. Quelques pièces représentent Miek dans deux nouveaux exosquelettes; l’un est un costume de combat, tandis que l’autre ressemble plus à une tenue professionnelle. Regarde:

Dans les deux illustrations d’art conceptuel, Miek semble convenir à l’exosquelette de la première image. La conception est votre corps de robot de base, mais avec quelques touches asgardiennes dans la conception; plus particulièrement, l’apparence des bandes métalliques le long des bras et des jambes. Les pieds semblent également faire penser aux talons hauts des femmes, et lorsqu’ils sont combinés avec l’apparence évidemment féminine du costume d’affaires, il se peut que ce concept art révèle quelque chose de nouveau sur Miek.

Dans Ragnarok et Endgame, Miek est appelé mâle. Mais Miek est également un étranger, et en tant que tel, n’aurait pas nécessairement un sexe ou un genre binaire. Il y a aussi un formulaire de commentaire Korg à Ragnarok sur Miek pondant des œufs, ce qui pourrait impliquer que Miek est en fait une femelle ou que tous les membres de l’espèce peuvent se reproduire. Quoi qu’il en soit, la conception du nouvel exosquelette et du costume d’affaires semble donner à Miek des caractéristiques plus féminines, ce qui peut impliquer une nouvelle identification du personnage dans Thor: Amour et tonnerre.

Source: Taika Waititi / Instagram