Thor 4 paie enfin la ligne de méchants à deux faces de Dark Knight

Thor: Amour et tonnerre La star Tessa Thompson a récemment confirmé que Christian Bale jouera le méchant principal du film, et le casting ajoute une couche supplémentaire à l’une des lignes les plus célèbres de Two-Face dans The Dark Knight. Thompson reprendra son rôle de Valkyrie dans le quatrième film de Thor, qui sera dirigé par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi et ramènera également Thor et Natalie Portman de Hemsworth en tant que Jane Foster. Le casting de Bale était une grande nouvelle car il place le lauréat d’un Oscar en territoire de super-héros pour la première fois depuis The Dark Knight Rises en 2012. Si les commentaires de Thompson sont vrais, il jouera un rôle très différent dans Thor: Love and Thunder.

La trilogie Dark Knight de Christopher Nolan est l’une des franchises de bandes dessinées les plus acclamées par la critique et financièrement réussies de tous les temps. Beaucoup considèrent son deuxième opus, The Dark Knight, comme le meilleur film de super-héros jamais réalisé. Avec son humeur austère et sa palette de couleurs industrielles, il est peu probable qu’il partage beaucoup d’ADN avec le suivi de Waititi du brillant et comique Thor: Ragnarok. C’est une bonne nouvelle pour les fans de Bale, qui voient rarement l’acteur dans des films plus ludiques. Cela montre également qu’il pourrait prendre conseil auprès d’un vieil ennemi.

Avant que le Joker de Heath Ledger ne le transforme en Two-Face, Harvey Dent est un vaillant procureur de district qui cherche à nettoyer les rues de Gotham par le biais du système juridique. Il est aussi le seul espoir de Bruce Wayne pour une vie normale en dehors de son concert en tant que Batman. Aaron Eckhart a rendu Dent sympathique, charmant et quelque peu suffisant. Tout en discutant de l’éthique de la vigilance au cours du dîner, Dent livre l’une des répliques les plus reconnaissables du film: “Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant.” Il semble que Bale applique cette philosophie dans Thor 4.

Comme indiqué dans un tweet de Fandom, Bale a vécu assez longtemps pour se briser. Bien que les fans ne connaissent toujours pas l’identité du méchant de Thor 4 de Bale, bien qu’il soit censé être le personnage de Marvel Comics Dario Agger. Peu importe qui il joue, c’est agréable de le voir revenir au genre qui a fait de lui un nom connu. Cate Blanchett semblait s’amuser à mâcher des décors en tant que Thor: l’antagoniste de Ragnarok, Hela; voir Bale de la même manière dérangé marquerait un tournant amusant pour l’acteur, même si nous espérons qu’il obtiendra plus de temps d’écran que Hela n’en avait. C’est doublement vrai si cela s’avère être le premier film de Thor sans Loki. Le vide laissé par Tom Hiddleston sera difficile à surmonter.

Peut-être était-il inévitable que Christian Bale incarne un méchant de la bande dessinée. Ses rôles ont souvent des bords sinistres, et il n’est pas étranger aux franchises de super-héros de qualité. Harvey Dent ne serait certainement pas surpris. Bien que son avertissement ne se soit jamais réalisé pour Bruce Wayne, Christian Bale lui donne raison avec Thor: Amour et tonnerre. Il devient enfin le méchant, et cela devrait être très excitant pour les fans de The Dark Knight, du MCU et des films de bandes dessinées en général.

