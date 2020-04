Thor 4: Waititi plaisante avec la résurrection d’un vengeur

Taika Waititi a partagé une fausse page de script de Thor: Love and Thunder qui présentait un héros Marvel revenant de la tombe.

Taika Waititi est connue pour son étrange sens de l’humour, qui remplit souvent ses films. Jusqu’à présent, il n’y a aucune raison de penser que Thor: Love and Thunder sera une exception.

Lors d’un flux Instagram en direct parlant de Thor: Ragnarok, Waititi a proposé de lire un extrait du script Love and Thunder avec Mark Ruffalo, un acteur qui joue Bruce Banner / Hulk. Waititi fit alors défiler une masse de pages, en approchant une en particulier. La page présentait Thor face à face avec nul autre que Tony Stark, alias Iron Man. “Parfaitement bien. Parfaitement Tony. ” La page se lit. “Tu es de retour!” S’exclame Thor. “Sur l’étagère, bébé!” Dit Tony alors que les deux s’embrassent. ” Waititi a ensuite placé une œuvre d’art conceptuelle sur la page montrant un nouveau look pour le gladiateur insectoïde Miek.

En utilisant des gemmes à l’infini, Tony Stark a sacrifié sa vie dans Avengers: Fin de partie pour sauver l’univers de Thanos et ses forces. Compte tenu du sens de l’humour de Waititi, il est clair que la page était fausse pour effrayer les fans aux yeux d’aigle. On ne sait pas si Iron Man réapparaîtra dans l’univers cinématographique Marvel.

Vous pouvez voir l’instagram en direct ci-dessous

Écrit et réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster. Le film sortira en salles le 8 février 2022.

