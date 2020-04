Thor a été tué et remplacé par un X-Men

Après avoir vidé Thor de toute sa force vitale, l’un des X-Men rencontre les pouvoirs d’un dieu et pourrait épeler la fin d’Asgard.

Au fil des ans, le marteau de Thor, Mjolnir, a estimé qu’il y avait pas mal de personnages de bandes dessinées dignes de manier la puissante arme asgardienne. Mais il était membre des X-Men qui ont non seulement obtenu les pouvoirs de Thor, mais aussi tué le dieu du tonnerre lui-même dans le processus pour les obtenir.

Bande dessinée Marvel Et si… Rogue possédait le pouvoir de Thor? Les premières pages commencent de manière chaotique, les X-Men sont alors membres de la confrérie des mutants diaboliques et sont en passe de devenir l’un des êtres les plus puissants de la Terre. Au milieu de la bataille contre Spider-Woman, Rogue se vante d’avoir déjà utilisé sa mutation pour absorber les pouvoirs de Mme Marvel et de Captain America. De plus, elle épuise le dernier pouvoir de Thor, devenant une déesse, et élimine ses attaquants avec facilité. Sans oublier qu’il tient Mjolnir et s’envole.

Mais l’histoire est loin d’être terminée.

De retour au manoir des Avengers, Reed Richards examine le corps sans vie de Thor. Après avoir effectué quelques tests, Richards conclut que Rogue (Rogue) a tout le pouvoir de l’Asgardien, expliquant que le corps est simplement une coquille maintenant avant de s’écrier: “Impossible que cela puisse paraître, cette femme … MAINTENANT EST THOR!” À Asgard, Odin sent la mort de son fils et pleure, avant d’envoyer Lady Sif et les trois guerriers sur Terre pour enquêter. Mais en attendant, le Loki toujours intrigant traque Rogue et l’invite à le laisser montrer son vrai destin «parmi les dieux». Bien que le véritable plan de Loki, cependant, consiste à exploiter Rogue et ses pouvoirs dans une tentative de renverser Odin.

Rogue entend des voix contradictoires dans sa tête, mais rejoint néanmoins Loki dans son attaque contre Asgard. Face au pouvoir de Thor, l’armée asgardienne est sur le point de tomber lorsqu’une équipe de héros apparaît soudain composée des Fantastic Four, The Avengers, Lady Sif et The Three Warriors.

Alors que la bataille contre les forces de Loki s’ensuit, le dieu du mal se téléporte lui-même et Rogue dans la salle du trône d’Odin et lui ordonne de tuer le père All.

Ce n’est que maintenant que Rogue se rend compte que la voix dans sa tête était celle de Thor, communiquant avec elle depuis un plan astral. Il supplie la désormais Thunder Goddess que Loki la manipule et l’encourage à devenir une héroïne. Convaincue, elle a rapidement envoyé Loki et le reste de son armée.

La fin des bandes dessinées Marvel se concentre sur un Odin maussade, en larmes du fait qu’il a perdu un fils mais a gagné une fille. Nous pouvons également voir Rogue voler avec Mjolnir, qui a maintenant une inscription légèrement différente, qui dit maintenant: “Celui qui a ce marteau, il ou elle en sera digne, possédera le pouvoir de Thor.”