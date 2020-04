Thor a subi la défaite la plus humiliante aux mains de Hulk

Partager

Arrêter Hulk est délicat, car il est l’un des personnages les plus puissants de Marvel, mais Thor est toujours à la hauteur de lui, sauf une fois qu’il a été écrasé et humilié.

Dans les histoires de Marvel, ses meilleurs super-héros se heurtent souvent les uns aux autres, ce qui nous donne une idée des plus puissants. Thor et Hulk les visages ont été vus plusieurs fois et les choses sont généralement assez uniformes. Mais il y a eu une occasion très humiliante qui a laissé le “Dieu du Tonnerre” frappé par son propre marteau.

Dans Hulk: que la bataille commence De Jesse Blaze Snider, Steve Kurth, Andrew Hennessy, Chris Sotomayor et Dave Sharpe, l’histoire continue Bruce Banner En visitant le mont Rushmore, il y regarde le groupe de méchants connu sous le nom de Wrecking Crew (Demolition Brigade) brisant le nez d’Abraham Lincoln. Il se transforme en Hulk et les bat facilement. Cependant, il fait plus de mal que de bien, car il est en partie responsable de centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Après avoir atterri au sol, Hulk affronte Thor et cela ne se termine pas bien pour l’Asgardien.

C’est ainsi que le combat se déroule.

Thor frappe Hulk avec des éclairs tandis que l’émeraude géante l’appelle “dame” pour ses longs cheveux. Après que Thor ait frappé Hulk plusieurs fois sur la tête avec Mjolnir, le monstre vert attrape la main de son adversaire et le frappe avec son propre marteau. C’est essentiellement l’équivalent de “arrête de te frapper” alors que Hulk assomme Thor avec Mjolnir. Hulk s’échappe lorsque Thor est allongé sur le sol avec des ecchymoses et du sang sur tout le visage. Un passage à tabac.

Théoriquement, Hulk n’est pas digne de tenir le marteau, mais cette fois ce n’est pas nécessaire puisqu’il tient la main de Thor, frappant ainsi son rival. Ce qui signifie que l’Asgardien ressent ce que c’est que d’être frappé par son marteau, sans Dieu du tonnerre peut tout faire.

