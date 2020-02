Thor change le nom en un de ses rivaux

Il est normal que les personnages de Marvel aient des surnoms différents et Thor a changé le sien en un allié, qui est maintenant un rival.

Thor SPOILERS attention numéro 3 Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson et Joe Sabino. Nous pouvons vérifier que les Asgardiens aiment accorder des titres prestigieux à leurs ennemis et alliés, comme une bonne représentation cosmique de la mythologie nordique qu’ils sont.

Thor Il est connu comme Odinson, le dieu du tonnerre, le prince d’Asgard, le défenseur de Midgard et le porteur de Mjolnir parmi ses différents titres. Dans les bandes dessinées actuelles de Marvel, il a été couronné “père de tous” et a conclu une alliance avec Galactus pour devenir son nouveau héraut, car une grande menace connue sous le nom de Hiver noir. De plus, un vieil allié refait surface pour lui faire face, il s’agit de Beta Ray Bill.

Bill a été considéré comme assez digne pour manier Mjolnir. Ce qui le rend plus ou moins puissant que Thor, et a également manipulé la puissante arme appelée Stormbreaker. Quand il fait face au Dieu du Tonnerre pour s’arrêter Galactus, Beta Ray Bill est connu sous le nom de “Le Dieu des infidèles.” Le titre est nouveau pour ce personnage de Marvel et a potentiellement un double sens, tous deux liés à des histoires récentes qui mettent en valeur le personnage, et tous deux écrits par l’écrivain actuel de la série, Donny Cates.

Dans la minisérie Death of the Inhumans, il a été révélé que Bill avait enduré des moments difficiles en tant que dernier défenseur de la race korbinite.

Visiblement déformé et isolé au début de l’histoire, Beta Ray Bill utiliserait le Stormbreaker pour aider Éclair noir et à Inhumain Les survivants font une dernière résistance contre leurs attaquants. Entreprenez ensuite la reconstruction de son puissant royaume au bord de l’extinction. Bien que réussie, l’apparence de Bill a marqué un virage plus sombre pour le personnage qui a persisté avec lui.

L’arc final de la course Donny Cates dans Guardians of the Galaxy a présenté l’équipe du vaisseau spatial face à la Église de la vérité avec Beta Ray Bill Entrez dans la liste des équipes. Le culte religieux a endoctriné tous ceux qui croisaient leur chemin. Depuis, ils ont utilisé leur source de vie pour nourrir leur puissant vaisseau spatial et leurs armes. Ils ont avancé sur Terre car c’était leur prochain objectif. Les Gardiens sont restés la dernière ligne de défense contre la croisade impie de l’Église de la Vérité et sont sortis triomphants. Le nouveau surnom de Bill est peut-être une référence à son opposition aux fans fervents qui ont cherché à subjuguer les soi-disant “infidèles” de l’univers.

Il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions voir le personnage dans le film Thor: Amour et tonnerre. Bien que cela n’ait pas été confirmé et devrait sûrement être fait complètement dans CGI. N’oubliez pas que le troisième opus du Dieu du Tonnerre avait déjà un petit camée de ce personnage. Le nouveau film de Univers cinématographique Marvel sera publié le 29 octobre 2021.

