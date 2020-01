Thor: Comment le bifrost a été corrigé avant Dark World | .

Le Bifröst, le pont arc-en-ciel qui relie Asgard aux autres Neuf Royaumes, a été détruit à la fin de Thor (2011) par le dieu du tonnerre lui-même pour empêcher Loki (Tom Hiddleston) de décimer Jotunheim, le royaume des Frost Giants. Cependant, dans la suite Thor: The Dark World (2013), le Bifröst avait déjà été restauré au début du film et il n’est jamais question de savoir comment le pont entre les mondes a été fixé.

En relation: Pourquoi Patty Jenkins n’a pas dirigé Thor 2

Co-écrit par Craig Kyle et Christopher Yost, Thor: The Dark World Prelude est une bande dessinée se déroulant lors des événements de The Avengers (2012) qui explique comment le Bifröst retrouve sa pleine gloire. En coordination avec les événements de The Avengers, la bande dessinée dépeint certaines des actions dans les coulisses, y compris le recrutement par SHIELD de Jane Foster à consulter en Norvège, Odin envoyant Thor sur Terre en utilisant l’énergie sombre, et le chaos qui commence à se former dans l’autre royaumes maintenant que le Bifröst a été détruit. Alignant la fin de The Avengers, la bande dessinée représente Thor et Loki revenant à Asgard avec le Tesseract en main, ce qui est expliqué comme étant le seul moyen efficace de restaurer le Bifröst.

Dans le premier numéro de la bande dessinée, Odin insiste sur le fait que l’acquisition du Tesseract est de la plus haute importance, juste après avoir récupéré son frère lors de son voyage à Midgard. “Récupérez le Tesseract à tout prix”, déclare Odin, alors qu’il transporte Thor sur Terre en utilisant l’énergie sombre. «Ce n’est qu’avec sa puissance que nous pouvons reconstruire le Bifröst.» Dans ce panneau canonique, Odin implique que le Tesseract, le vaisseau qui contient la pierre de l’infini de l’espace, est le seul moyen par lequel les Asgardiens pourront fixer le Bifröst. En utilisant son propre pouvoir pour envoyer Thor sur Terre, Odin y atteint le même objectif pour lequel le Bifröst a été créé, ce qui rend non seulement le Bifröst obsolète, mais remet en question le mérite de restaurer le pont.

L’exploitation de l’énergie sombre a déjà été représentée à l’écran et a été utilisée récemment par Heimdall (Idris Elba) dans Avengers: Infinity War, qui a utilisé sa magie noire pour transporter Hulk (Mark Ruffalo) sur Terre pour avertir l’arrivée des Avengers de Thanos. . Sachant que l’énergie sombre existe comme une option pour le transport vers d’autres royaumes, cela vous fait vous demander pourquoi cela ne peut pas remplacer de manière viable le Bifröst à long terme, d’autant plus que le Bifröst est limité à voyager dans les Neuf Royaumes alors que l’énergie sombre peut transporter vous n’importe où. Ce problème est également abordé dans la bande dessinée du prélude, qui montre que bien qu’il soit capable de produire le même résultat, exploiter l’énergie sombre même une fois a un coût qui n’a pas besoin d’être payé lors de l’utilisation du Bifröst. La bande dessinée explique que, contrairement au Bifröst, l’exploitation de l’énergie sombre peut être préjudiciable à la santé d’Odin, et semble être physiquement nocive pour la personne transportée, puisque Thor semble souffrir lors de son atterrissage à Midgard.

Non seulement l’énergie sombre est moins efficace par rapport aux voyages Bifröst, mais le pont a un autre but au-delà du transport que le comique prélude souligne, que le pont arc-en-ciel agit également comme un symbole de la force et de la protection qu’Asgard offre aux autres Neuf Royaumes. L’exposition présentée dans la bande dessinée prélude fournit une rédemption bien nécessaire à la suite Thor: Le Monde des Ténèbres en résolvant l’un des trous de l’intrigue, il est injustement critiqué.

Plus: À quoi ressemblait le Thor 2 original de Marvel (avant le départ de Patty Jenkins)