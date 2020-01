Thor détruit la Justice League et l’univers DC Comics

Une nouvelle guerre commence entre Marvel et DC Comics quand on voit dans les aventures de Thor comment ils anéantissent le Justice League.

Quand Marvel a appelé sa nouvelle saga de Thor, The Blackest of Winters, ne plaisantait pas. Donny Cates a révélé que l’obscurité tuera le Justice League de DC Comics dans le prochain numéro de bande dessinée de Dieu du tonnerre.

Les messages Twitter avec des images de bandes dessinées montrent une ville étrangement familière, où les gens entrent en contact avec une substance d’un autre monde qui commence à les dissoudre. En regardant de plus près, nous commençons à comprendre que cela est censé être Metropolis et que le Justice League il est là. Superman c’est flou Batman C’est une ombre Le flash c’est un rayon rouge et Lanterne verte C’est un faisceau de lumière verte. Mais malheureusement pour les héros DC Comics, sont loin de chez eux. C’est une introduction plutôt brutale à la vague destructrice qui se dirige vers de nombreuses autres planètes.

Lorsque Donny Cates a plaisanté avec l’histoire de The Black Winter dans une interview, personne n’aurait pu voir une dévastation comme celle-ci à venir.

Ayez le Justice League En tant que dommages collatéraux pour montrer à quel point la menace est dangereuse, cela ne fait qu’ajouter aux risques que l’écrivain prend déjà.

“Cependant, c’est une idée que j’ai depuis longtemps et qui a demandé beaucoup de recherches”, a commencé Donny Cates. «Essentiellement, l’idée de ce méchant remonte à des décennies dans la tradition Marvel. J’ai trouvé un petit morceau de territoire intact dans les vieilles choses de Jack Kirby, et j’ai été surpris que personne ne l’ait touché auparavant. Ensuite, j’ai appelé Tom Brevoort dès que j’y ai pensé. Je me disais: “Est-il possible que personne n’ait jamais expliqué cela?” Il était comme “Non”. Et je lui ai demandé: “Puis-je le faire?” Il a répondu: “Oui, totalement.” J’ai brassé cette idée dans ma tête et ça a fini par être parfait pour Thor. »

Article précédentL’Éternel ne ressemble à aucun des autres films Marvel

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.