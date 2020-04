Thor devient un mercenaire dans la bande-annonce de TYLER RAKE de Netflix

L’acteur de Chris Hemsworth qui joue Thor dans les studios Marvel stars dans Tyler Rake, un film produit par les frères Russo (Avengers: Endgame) pour Netflix

Netflix a publié la première bande-annonce de TYLER RAKE, une adaptation de Ciudad, une bande dessinée écrite par le scénariste Ande Parks basée sur une histoire qu’il a développée avec les frères Russo et illustrée par l’Argentin Fernando León González, un thriller à haute tension bourré d’action avec Chris Hemsworth (Thor, Thor: Ragnarok, Snow White et The Legend of the Hunter) et réalisé par Sam Hargrave (coordinateur de cascades pour Avengers: Fin de partie, Avengers: Infinity War et Deadpool, entre autres).

Le film, produit par AGBO Films et TGIM Films, Inc., présente Chris Hemsworth, Mike Larocca (Origine de la planète des singes, Oblivion), Eric Gitter (Atomic Blonde) et Peter Schwerin (Atomic Blonde) en tant que producteurs aux côtés du les frères Anthony et Joe Russo (Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War), le second également en charge du script.

Synopsis

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide du marché noir qui n’a rien à perdre et qui reçoit une tâche très dangereuse: sauver le fils kidnappé d’un patron de la mafia qui est en prison. Dans le monde obscur des marchands d’armes à feu et des trafiquants de drogue, une mission mortelle anticipée devient un défi presque impossible qui changera à jamais la vie de Tyler et du garçon.

Le tournage a eu lieu à divers endroits en Inde et en Thaïlande avec un casting réalisé par David Harbor (Hellboy, Stranger Things), Golshifteh Farahani (Pirates des Caraïbes: Salazar’s Revenge), Rudhraksh Jaiswal (Kosha), Randeep Hooda (Sarbjit Beeba Boys), Pankaj Tripathi (Gangs of Wasseypur, Newton) et Priyanshu Painyuli (Bhavesh Joshi Superhero).

