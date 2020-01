Thor est officiellement le pire héraut de Galactus | .

Avertissement: SPOILERS à venir pour Thor # 2

A peine entamé son règne d’Asgard en tant que roi, le Mighty Thor vient de devenir Herald of Thunder de Galactus. Travaillant côte à côte avec le terrible Dévoreur du monde, Thor doit aider Galactus à trouver des mondes à consommer s’ils espèrent avoir une chance d’empêcher l’Hiver noir. Cependant, cela semble plus facile à dire qu’à faire. dans Thor # 2, The Son of Odin se heurte à Galactus, créant des problèmes dans leur nouvelle alliance.

Dans le premier numéro de Thor de Donny Cates ET Nic Klein, un Galactus battu et battu s’écrase sur Asgard, demandant l’aide de Thor pour arrêter l’hiver noir. Cette peste dévastatrice stellaire était apparemment la même que celle qui a détruit l’univers original de Galactus (et aussi détruit l’univers DC!). Silver Surfer, l’un des précédents hérauts de Galactus, révèle à Thor cinq planètes spéciales qu’il avait gardées secrètes – craignant le pouvoir supplémentaire qu’elles accorderaient à son maître s’il les consommait. Maintenant, ces mêmes planètes peuvent être le seul moyen de survivre à la destruction imminente que l’Hiver Noir apportera.

En relation: Marvel confirme: le grand secret de Thor est officiellement dévoilé

Thor accepte d’aider Galactus à trouver et à consommer les mondes. Étonnamment, Galactus transforme Thor en son héraut du tonnerre, un titre et un pouvoir que Thor n’a pas nécessairement demandé. Cela amène des événements à Thor # 2, où Thor et Galactus arrivent dans le premier monde de la liste. Alors que Galactus est prêt à faire bouger les choses et à consommer le monde, Thor l’empêche, car le monde de Clypse est habité d’êtres vivants. Cependant, Galactus a besoin des cinq mondes. Il avertit son nouveau héraut que la seule raison pour laquelle Thor est vivant est à cause du pouvoir cosmique qu’il a donné à Thor. Il voit Thor comme l’un de ses anciens hérauts, un serviteur qu’il contrôle. C’est une sous-estimation assez sérieuse.

Même sans le pouvoir cosmique, Thor est toujours un dieu et un roi d’Asgard. Il combat Galactus de front et, dans une page spectaculaire, jette Mjolnir pour enlever ses doigts et souffler le genou du titan cosmique. Bien que le combat ne remporte aucun vainqueur, il donne suffisamment de temps à Thor pour évacuer les habitants de Clypse via le Bifrost avant que Galactus ne dévore et ne détruise le monde.

Si ce premier monde est une indication, Galactus et Thor auront du mal à travailler ensemble. Le refus de Thor d’obéir aux commandes de Galactus est évidemment problématique pour Galactus, tout comme le mépris de Galactus pour toute vie qui pourrait exister lors de son prochain repas pour Thor. Thor prévient Galactus que personne d’autre ne mourra pour lui tant que Thor sera là. C’est une alliance très tendue et qui semble se terminer assez rapidement. Cela pourrait se terminer encore plus rapidement compte tenu de l’arrivée de Beta Ray Bill. Thor # 2 se termine avec Bill et une force d’attaque, cherchant à avoir des mots forts avec Galactus. En tout cas, il est assez sûr de dire que Thor est probablement le pire héraut que Galactus ait jamais eu à son service. Cependant, les fans devront attendre et voir s’ils peuvent trouver comment travailler ensemble pour le bien du Multivers.

Thor 2 est sur les étagères de la bande dessinée.

Plus: La prochaine évolution de THOR est taquinée par Marvel Comics