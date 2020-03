Thor et Galactus se battent pour sauver l’univers | .

À la recherche de ressources du cœur des mondes vivants pour amplifier le pouvoir cosmique, Thor le héraut du tonnerre est dans une course contre le temps … et la faim insatiable de Galactus dans l’arc narratif de “The Devourer King” de Donny Cates et Nic Klein . Alors que l’hiver noir imprègne le cosmos, enveloppant toute la lumière, les dieux et les monstres sont la dernière défense de la vie elle-même dans Marvel Comics. Thor.

Lorsqu’un Galactus estropié tombe des profondeurs de l’espace et pénètre dans le Royaume éternel, le tout nouveau roi d’Asgard, All-Father Thor apprend un terrible destin qui s’est glissé dans les plis du multivers, une vague d’annihilation semblable à un vide avec sa propre faim. L’hiver noir, une force impérissable qui a détruit le propre univers de Galactus, émerge pour engloutir les royaumes que le Père Tout-Père a juré de protéger et seul un pacte avec Galactus que le mangeur de monde offrira de l’espoir de l’oubli à venir. Tout comme le terrifiant Galactus est un rêveur de planètes, l’entité perplexe est également essentielle au cycle de vie et de décadence qui régit la réalité, et un Thor réticent devient le héraut du tonnerre, alors que le dieu-roi et le Fléau des mondes s’unissent pour défendre contre l’assaut de la peste des étoiles.

L’arc de l’histoire «Le roi dévoreur» à Thor prédit le dépérissement d’Yggdrasil, l’arbre du monde «alors que l’hiver noir recouvre les cieux à la recherche de notre réalité… dévorant la lumière et la vie et ne coulant que vers un rien sans fin.» Ce n’est qu’en augmentant la puissance cosmique de Galactus avec des éléments rares et uniques récoltés sur une poignée de planètes que le Herald of Thunder et un Galactus habilité peuvent espérer empêcher la fin de toute vie. Pourtant, la faim de Galactus est une contrainte ingouvernable et même la puissance du roi-dieu, Thor ne suffit pas pour contenir le Dévoreur – et des mondes entiers ont payé le prix de l’échec de Tout-Père. Dans Thor 4, «The Void», le Herald-Thor angoissé promet à l’irrépressible Galactus que «quand l’hiver sera clair, vous répondrez pour les habitants de Kyro. Et pour toutes les vies que vous avez volées avant. “

Le décret de Tout-Père de prêter sa puissance divine aux impulsions destructrices du Dévoreur du Monde n’est pas resté incontesté et, à la consternation du Thunderer, le Beta Ray Bill, qui brandissait un marteau, a cherché à se venger de Galactus. Même à Asgard, l’alliance cosmique n’est pas sans ses détracteurs avec Lady Sif prêtant son épée à la cause de Bill, et un camp de réfugiés interstellaire sous les rameaux de l’Arbre-Monde taxe la prime d’Asgard. Alors que le Black Winter s’infiltre dans l’univers et que la coalition vacillante pour arrêter son expansion menace de s’effondrer, la ruine prophétisée à venir promet d’être “la seule vraie fin pour nous tous”, dans le dernier Thor, “The Devourer King”.

Thor # 4

Écrivain: Donny Cates

Artiste: Nic Klein

Artiste de couverture: Olivier Coipel

