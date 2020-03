Thor et Galactus se battent pour sauver l’univers Marvel

Cela peut sembler compliqué pour un héros comme Thor de rejoindre le mangeur de monde Galactus, mais tout cela pour sauver l’univers Marvel.

L’hiver se rapproche! Plus précisément Hiver noir et menace tout le monde Univers Marvel. Alors Thor décide d’être le héraut de Galactus pouvoir y faire face, car c’est le seul être vivant qui a pu survivre à ce mal dans le passé.

Quand un Galactus des chutes infirmes des profondeurs de l’espace dans le royaume éternel, le nouveau roi d’Asgard et le père de tous, Thor, il apprend une terrible fatalité. Comme il a glissé à travers les plis du multivers, une vague d’anéantissement comme un vide avec sa propre faim. Le Hiver noir, une force impérissable qui a détruit l’univers de Galactus, émerge pour engloutir les royaumes que le Père-Tout a juré de protéger et seul un pacte avec le mangeur de monde offrira de l’espoir à la Univers Marvel.

L’arc de l’histoire de “The Devouring King” prédit le dépérissement d’Yggdrasil, l’arbre du monde “alors que Black Winter couvre le ciel à la recherche de notre réalité. Dévorant la lumière et la vie et ne coulant que vers l’infini ».

Par chance Thor Il a un plan, car il y a certains éléments rares qui sont sur 5 planètes dispersées dans l’univers Marvel. Ouais Galactus les engloutir dans le bon ordre cela lui donnerait assez de pouvoir pour faire face à la Hiver noir.

Cependant, la faim de Galactus c’est une contrainte indisciplinée et même le pouvoir de Thor il ne suffit pas de contenir le Dévoreur Cosmique, et des mondes entiers ont payé le prix de l’échec du Tout-Père. Dans la bande dessinée Thor numéro 4, le héros est d’accord avec l’irrépressible Galactus que “quand l’hiver sera clair, vous répondrez de toutes les vies que vous avez volées auparavant”.

Le décret du Tout Père de prêter son pouvoir divin aux impulsions destructrices du Dévoreur du monde est resté sans réponse et, au grand désarroi des Dieu du tonnerre, son ami Beta Ray Bill, brandissant un marteau, a tenté de se venger Galactus. Même à Asgard, l’alliance cosmique n’est pas sans ses détracteurs comme Lady sif cela aide Bill. Alors que Black Winter s’infiltre dans l’univers Marvel et que la coalition vacillante pour arrêter son expansion menace de s’effondrer, la ruine prophétisée promet d’être “la seule vraie fin de nous tous”.

Synopsis de la bande dessinée Marvel Thor numéro 4 écrit par Donny Cates, avec des dessins de Nic Klein et la couverture d’Olivier Coipel:

LE PLUS GRAND ENNEMI DE THOR – ET LE SEUL SAUVEUR DE L’UNIVERS – RÉVÉLÉ! L’hiver noir arrive, la fin du vaste univers entier, et une seule entité peut l’arrêter. Le seul qui ait survécu auparavant, Galactus le mangeur de monde, est venu à Midgard … A la recherche d’un héraut pour la fin de tout.

