THOR: L’AMOUR ET LE TONNERRE seront encore plus fous que Ragnarok

Taika Waititi a révélé Thor: Love and Thunder, ce sera une expérience encore plus folle que son dernier film UCM

THOR était une histoire d’origine assez agréable pour le Dieu du Tonnerre, tandis que Thor: The Dark World n’était pas exactement un chef-d’œuvre. Cependant, avec Thor: Ragnarok, la cinéaste Taika Waititi a complètement réinventé le personnage et a livré l’un des meilleurs films de Marvel Studios à ce jour. Avec des images uniques, des idées folles et de nombreux moments mémorables, Waititi a fait un tour intéressant sur le dieu du tonnerre à UCM, mais a maintenant révélé aux fans que Love and Thunder sera un film encore plus sauvage.

“Il est tellement au-dessus maintenant de la meilleure façon”, a-t-il révélé lors d’un commentaire en direct sur Thor: Ragnarok. «Cela fait ressembler Ragnarok à un film vraiment ordinaire et sûr. “Ce nouveau film semble avoir demandé à un groupe de 10 ans ce qui devrait être dans un film et nous avons dit oui à tout.”

Nous savons déjà que Thor: Love and Thunder inclura la transformation de Jane Foster en le nouveau God of Thunder, tandis que Valkyrie recherchera sa “Reine” après avoir été nommée dirigeante de New Asgard à la fin de Avengers: Fin de partie. Il ajoute également la participation de Christian Bale qui, selon les rumeurs, donnerait vie à Beta Ray Bill.

Que pensez-vous? Vous avez aimé Ragnarok?

