Thor: Le monde des ténèbres avait un œuf de Pâques caché pour X-Men | .

2013 Thor: Le Monde des Ténèbres a un œuf de Pâques X-Men secret. L’année dernière, Disney a finalisé l’achat de l’essentiel de l’empire cinématographique et télévisuel de Fox. Marvel a récupéré les droits du film sur les différents personnages de X-Men et Fantastic Four, et ils sont impatients d’incorporer les X-Men dans le MCU.

Curieusement, Marvel Studios a réussi à obtenir un œuf de Pâques X-Men occasionnel. Le plus important était une référence au SR-71 Blackbird Jet dans le premier film Iron Man. Dans les bandes dessinées, le Blackbird est traditionnellement associé aux X-Men depuis Uncanny X-Men # 104 en 1977. Mais c’est l’un des plus évidents; il y a, en fait, un autre œuf de Pâques dans Thor: The Dark World qui fait explicitement référence à des événements liés à un puissant mutant.

L’une des scènes les plus amusantes de Thor: The Dark World a vu le physicien Erik Selvig expliquer les théories sous-jacentes à la convergence à un groupe de détenus d’un asile. Il est plus célèbre que la scène de Stan Lee du film, avec le célèbre écrivain de bande dessinée jouant un autre détenu dont la chaussure a été volée par Selvig afin de mener sa démonstration. Le tableau est jonché de références au Marvel Multiverse – dont l’un est un phénomène appelé la faille.

Dans les pages de Marvel Comics, la faille a été créée à la fin d’une guerre dévastatrice entre les Shi’ar et les Kree. Le Shi’ar avait été conquis par le puissant mutant Omega nommé Vulcan, et il avait déclenché une guerre galactique. Dans la bataille finale entre les Shi’ar et les Kree, Vulcan engagea l’Inhumain nommé Black Bolt dans une bataille en tête-à-tête. Les Kree ont fait exploser un appareil appelé T-Bomb, qui a déchiré un trou dans le tissu du temps et de l’espace. Il a créé la Faille, une déchirure durable dans la réalité qui a ouvert la voie à un royaume tordu appelé le Cancerverse. Il joue toujours un rôle important dans la relance des X-Men de Jonathan Hickman, étant devenu un terrain fertile pour une race extraterrestre monstrueuse appelée Brood.

Bien sûr, il est impossible de savoir si la version MCU du défaut a été créée de la même manière. Pourtant, c’est une référence amusante – si indirecte – à l’un des mutants Omega les plus puissants, un méchant qui a conquis tout un empire extraterrestre et mis le feu à la galaxie avec les feux de la guerre. Il sera fascinant de voir si Thor: Le Monde des TénèbresOn se souvient de la référence Fault, peut-être comme un moyen clé de voyager entre différentes réalités.

