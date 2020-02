Thor le plus étrange de Marvel devient beaucoup plus puissant

Marvel fait la promotion d’un personnage qui apparaît dans les aventures de Thor et c’est au niveau de Galactus.

Thor SPOILERS attention numéro 2 Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson et Joe Sabino. Beta Ray Bill il a la même apparence (à l’exception de la tête de cheval) et la même force que le dieu du tonnerre de Marvel et peut utiliser des armes similaires. Aussi, maintenant, les deux se préparent pour le combat qui déterminera la survie de l’univers entier.

Galactus et Thor Ils se sont alliés pour faire face à un grand mal qui se cache sous le nom de Black Winter. Selon Surfeur d’argent seulement lui World Eater Il a le potentiel de contrer cette menace. Pour exploiter ce potentiel, Galactus Vous devez rassembler l’essence de cinq planètes spécifiques.

Bien que votre alliance soit tendue lorsque Thor empêche Galactus se nourrir sur la première planète tout en évacuant sa population, la relation est presque complètement rompue lorsque le World Eater ne peut pas être contrôlé pendant l’alimentation. Il ouvre la planète comme un œuf, profitant de toute possibilité que la population mondiale puisse y retourner. La puissance de Galactus est augmentée, mais cela le rend plus affamé et le rend beaucoup plus dangereux.

C’est là qu’intervient Beta Ray Bill.

Étonné par la force des explosions déclenchées contre Galactus, Thor se retourne pour constater que la source de l’attaque n’est autre que Beta Ray Bill et son cuirassé intergalactique Scuttlebutt. Bill supplie son vieil ami de lui permettre de venir parler directement à Galactus, mais précise qu’il passera par le Dieu du Tonnerre si nécessaire.

L’impact de la divulgation est amplifié par les deux éléments différents dans le contenu de la dernière page. L’un est la survie du navire Scuttlebutt, depuis la dernière fois que nous l’avons vu, il a explosé automatiquement. Bien qu’il ait toujours été connu que Scuttlebutt dispose de nanotechnologies qui pourraient le réparer si nécessaire, il est toujours étonnant que le navire puisse survivre à l’annihilation totale.

L’autre révélation est, bien sûr, la propre Bill Beta Ray, car il ressemble à un nouveau look qui modifie son look classique de Thor. Avec un casque qui a l’air plus cheval de Troie que nordique et avec des accents dorés, en plus d’avoir l’air plus puissant que jamais. On ne sait pas exactement ce que vous pouvez souhaiter de Galactus, mais il essaie sûrement d’empêcher Thor de donner autant de pouvoir au Dévoreur des Mondes.

