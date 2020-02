Thor: Love and Thunder abordera les problèmes LGBT

Pendant longtemps, les thèmes LGBT ont été évités dans l’univers cinématographique Marvel. Apparemment, avec Thor: Love and Thunder, le contraire se produira. L’enregistrement de Taika Waititi pourrait inverser la situation.

Les thèmes LGBT dans les films de Univers cinématographique Marvel Il a toujours été très peu vu et commenté pendant longtemps. Cependant, il est impossible de continuer avec des idées d’il y a 20 ans et pour cette raison, Studios Marvel Vous devez commencer à vous adapter. Lors d’une nouvelle interview avec Variety, lauréat d’un Oscar, Taika Waititi, A déclaré qu’il se sent très en sécurité pour jouer des Thor: Amour et tonnerre, l’un des films qui donneront un sens à la phase 4 du MCU.

Pendant longtemps, la communauté LGBT a dû faire face à l’indifférence des studios Marvel lorsqu’ils sont représentés sur grand écran. Seulement en haut Avengers: Fin de partie, Kevin Feige a donné la permission d’inclure un caractère homosexuel; cependant, c’était un simple secondaire qui apparaissait à peine dans une courte scène. Enfin, cette situation va changer et pour le mieux.

LGBT dans les films Marvel

Pour ceux qui ne savaient pas, en Thor: Ragnarok une scène très importante de Valkyrie où il a révélé sa véritable identité sexuelle. Les plaintes dans les réseaux ont conduit à la même chose ne se produit pas dans Thor: Amour et tonnerre.

Dans une récente interview, Taika Waititi On lui a demandé si le personnage serait ouvertement gay cette fois et c’est ce qu’il a répondu: «Je pense que oui. Mais avec les acteurs, je pense que quoi que ce soit qui les met à l’aise, qu’ils sentent qu’il y a une décision naturelle ou une façon naturelle pour que ce personnage avance, ils ont tout mon soutien. Si Tessa veut le faire, alors je suis avec elle. »

L’argument de Thor: Amour et tonnerre c’est encore inconnu mais au moins on sait que Valkyrie est resté le souverain de New Asgard et que Thor il est parti en voyage avec le Gardiens de la Galaxie. Nous verrons ce qui se passe dans l’intrigue et comment ils aborderont la sexualité du personnage féminin. Pendant ce temps, nous devons également informer que Los Eternos aura également un personnage gay et il a été révélé que l’équipe avait pleuré lorsque la scène du baiser a été enregistrée.

Partager

Article précédent

Birds of Prey: Affichez de nouveaux modèles pour Black Mask

Article suivant

Venom 2: Premier regard sur Woody Harrelson en tant que Cletus Kasady

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.