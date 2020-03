Thor: Love & Thunder mettra en vedette les gardiens de la galaxie

Vin Diesel a laissé tomber dans une nouvelle interview qui, comme beaucoup l’espéraient, les Gardiens de la Galaxie apparaîtra dans Thor: Love & Thunder à certains égards. Les fans ont spéculé sur la possibilité que l’équipe basée dans l’espace apparaisse dans le quatrième Thor depuis que le Dieu du Tonnerre s’est envolé avec eux après les événements de Avengers: Fin de partie. Tout en faisant la promotion de Bloodshot, Diesel a confirmé (selon ComicBook.com que cela arriverait en effet.

Diesel a parlé de Guardians 3 et a déclaré: «J’attends et je suis impatient que mon ami James Gunn fasse tomber le prochain du parc. Il a pris The Suicide Squad alors il est sur le point de s’y lancer. Thor le fera aussi, le réalisateur m’a parlé de Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie. »

Il a ensuite ajouté: “Ce sera très intéressant, personne ne le sait, peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit.”

Diesel n’a pas fourni plus de détails au-delà de cela, donc il n’est pas clair si cela signifie que l’un des gardiens aura des rôles importants ou apparaitra peut-être simplement dans un camée. Taika Waititi devrait diriger Thor: Love & Thunder qui sortira le 5 novembre 2021.