Thor peut avoir l’air très différent dans Avengers: Fin de partie

L’une des surprises dans Avengers: Fin de partie a été de trouver Thor gonflé et négligé, loin de l’apparence habituelle du dieu du tonnerre. L’illustrateur Wesley Burt a partagé quelques-uns des premiers dessins qu’il a faits pour le relooking si radicalement différents du personnage.

Burt a tweeté qu’il devait sauter dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel pour comprendre comment cette version de Thor devrait apparaître.

À l’époque, a-t-il noté, Thor: Ragnarok “venait de commencer le tournage”, mais “il devait intégrer plus de 5 ans de perte et de stress post-traumatique”. Thor de Endgame rappelle la note The Big Lebowski de Jeff Bridges, portant un sweat à capuche et un pyjama rayé ample. Burt joue avec les couleurs et les chaussures: sur une image, Thor porte des sandales; dans l’autre, Crocs.

Dans une autre image, Thor est pieds nus, penché sur un fauteuil avec une cruche vide à la main qui ressemble à une version jetée hors de Conan le barbare. Le croquis est dupliqué pour le montrer avec et sans bonnet de fourrure sur la tête. Burt a expliqué: “Je voulais me pencher vers le roi déchu et me vautrer dans l’apitoiement sur soi.”

Certains fans peuvent reconnaître le gilet que Thor porte dans cette œuvre d’art, même s’il est ouvert sur son gros ventre. “J’ai toujours aimé incorporer le superbe design de gilet de @ MeinerdingArt et le rendre inapproprié”, a écrit Burt.

