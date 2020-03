Thor: Ragnarok a fait référence à l’audition de Jeff Goldblum échouée Hulk 2003

Avant que l’univers cinématographique Marvel ne devienne ce qu’il est maintenant, il a traversé de nombreux hauts et bas avec différents films de super-héros, parmi ceux d’Ang Lee’s Hulk, qui auraient pu avoir Jeff Goldblum comme personnage principal – quelque chose qui a été subtilement référencé dans Thor: Ragnarok. Le MCU a subi un changement bien nécessaire avec Thor: Ragnarok de Taika Waititi, qui a non seulement expliqué où Thor et Hulk étaient pendant les événements de Captain America: Guerre civile, mais a également donné au Dieu du tonnerre une personnalité, saisissant les talents comiques de Chris Hemsworth et a contribué à façonner Avengers: Infinity War.

Thor: Ragnarok se déroule deux ans après la bataille de Sokovia dans Avengers: Age of Ultron, et suit les efforts de Thor pour s’échapper de l’autre côté de l’univers afin de sauver Asgard de Hela (Cate Blanchett) et de l’imminent Ragnarok. Entre-temps, lui et Loki retrouvent leur père, Odin, avant son décès, les deux frères se retrouvent sur la planète poubelle Sakaar, et ils retrouvent Hulk. Thor et son coéquipier des Avengers ont été réunis par le grand maître (Jeff Goldblum), l’un des aînés de l’univers et le dirigeant de Sakaar, car il voulait qu’ils participent à son concours de champions. Il ne savait pas, ces deux-là sont de bons amis.

De nombreux acteurs du MCU ont déjà participé à d’autres films Marvel, tels que Chris Evans comme Johnny Storm dans Fantastic Four (2005) et sa suite, et d’autres ont rejoint l’univers Marvel après avoir échoué à jouer d’autres personnages dans des films précédents. C’est le cas de Jeff Goldblum, et Thor: Ragnarok n’a pas perdu de temps à le référencer.

Hulk a fait le saut au grand écran en 2003 dans le film simplement intitulé Hulk. Eric Bana était celui en charge de jouer Bruce Banner / Hulk, mais avant qu’il ne soit casté, de nombreux acteurs étaient considérés pour le rôle et même auditionnés pour celui-ci, parmi ceux Jeff Goldblum. Bien sûr, cette audition ratée n’a pas empêché Goldblum, qui a travaillé sur un certain nombre de films et d’émissions de télévision avant de rejoindre officiellement l’univers Marvel à Thor: Ragnarok.

En fait, le film comprenait une référence très subtile au test d’écran de Goldblum Hulk, et on le trouve dans la scène où le Grand Maître présente Hulk à l’arène. Le grand maître dit que Hulk est “unique, il n’y en a pas comme lui” et qu’il “ressent une connexion spéciale avec lui” – sûrement, Goldblum n’aurait pas été intéressé à jouer le personnage s’il n’avait pas ressenti de connexion avec lui. En fin de compte, perdre le rôle était pour le mieux pour la carrière de Goldblum, et cela lui a donné l’opportunité de rejoindre l’univers Marvel avec un bien meilleur caractère. Taika Waititi et Jeff Goldblum sont tous deux connus pour ne pas se prendre trop au sérieux et pour leur sens de l’humour, il n’est donc pas surprenant qu’ils optent pour une référence aussi subtile mais amusante à l’audition de Hulk de Goldblum, ajoutant encore plus au ton comique spécial de Thor: Ragnarok.

