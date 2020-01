Thor reste presque borgne pour tous les films Marvel

Dans Avengers: Infinity War, Thor obtenu un oeil cyber, mais les plans initiaux de Marvel Ils allaient rester borgnes pour toujours.

Thor Il est l’un des personnages qui a le plus souffert au sein du Univers cinématographique Marvel, puisque depuis son premier film il a perdu ses pouvoirs et a dû prouver qu’il était digne de les récupérer, alors son frère Loki l’a trahi (plusieurs fois), sa mère et son père sont morts, sa sœur a détruit son puissant marteau Mjolnir et brisé un œil. Asgard (sa patrie) a succombé à Surtur et son peuple a dû parcourir l’espace jusqu’à Thanos Il est venu et les a décimés. Puis il a échoué dans sa mission d’arrêter le “titan fou”. En conséquence, il a abandonné lui-même et ses responsabilités en tant que roi. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était avec Gardiens de la Galaxie A la recherche de nouvelles aventures.

Dans Avengers: Infinity War, Thor récupère l’œil parce que Fusée Il vous en donne un cybernétique, mais les plans initiaux étaient de le laisser borgne. Dans le livre Avengers: Endgame – L’art du film, il existe différents modèles du Dieu du tonnerre, où il est en forme basse dans le style de Grand Lebowski, bien qu’il porte toujours le patch.

Cela montre clairement que Studios Marvel envisagé de partir d’un œil pour Thor, puisque l’artiste conceptuel Wesley Burt a révélé que le changement n’avait pas encore été fait pour le script Infinity War, ce qui signifie qu’ils prévoyaient le patch pour Avengers: Fin de partie.

“Je n’avais pas l’œil cyborg à ce stade du script que vous obtenez dans Infinity War, alors j’avais toujours un cache-œil et nous pensions à mettre des lunettes de soleil avec une seule lentille sombre”, a déclaré Wesley Burt.

Christopher Markus, co-auteur de Avengers: Fin de partieIl a expliqué que la décision de modifier le personnage du film résultait des changements apportés à ses seuls films.

«Fondamentalement, dès son premier film, il s’adresse au trône. Il a tout ce fardeau de but sur lui. Et donc, son arc dans tous ces films est d’apprendre à mettre de côté ce que les gens attendent de lui et à accepter ce qu’il se sent. Il s’avère que Chris Hemsworth est un très bon acteur. Il n’est pas seulement beau, il est drôle. Cela a été une grande seconde moitié du MCU pour lui. Je suis très, très heureux pour tout ce qu’il a vécu. »

Il reste à voir si les modifications apportées au personnage seront maintenues pendant Thor: amour et tonnerre (2021), le prochain film Marvel de la saga Thunder God. Ce qui est clair, c’est qu’il gardera les deux yeux.

