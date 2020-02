Tiffany Haddish rejoint Paul Schrader, Martin Scorsese Revenge Film ‘The Card Counter’ – Blackfilm

La date limite indique que Tiffany Haddish a été ajouté à la distribution de «Le compteur de cartes» qui sera écrit et réalisé par Paul Schrader et exécutif produit par Martin Scorsese. Elle rejoint un casting qui comprend Tye Sheridan, Willem Dafoe et Oscar Isaac.

Il s’agit de la cinquième collaboration entre Scorsese et Schrader après Taureau enragé, chauffeur de taxi, la dernière tentation du Christ et Faire sortir les morts.

Le film se concentre sur le joueur de cartes Tell (Isaac) dont l’existence spartiate sur la piste du casino est brisée lorsqu’il est approché par Cirk (Sheridan), un jeune homme en colère cherchant de l’aide pour exécuter son plan de vengeance sur un colonel militaire (Dafoe). Bénéficiant du soutien du mystérieux financier La Linda (Haddish), Tell emmène Cirk avec lui sur la route, allant de casino en casino jusqu’à ce que le trio improbable se fixe pour objectif de gagner un tournoi des World Series of poker.

HanWay Films gère les ventes internationales à EFM sur The Card Counter, avec David Gonzales des services Northside et du contenu Endeavour supervisant la vente aux États-Unis. Braxton Pope, Lauren Mann et David Wulf produisent avec William Olsson en tant que producteur exécutif.

Haddish est en feu avec des rôles au cinéma ces derniers temps. Elle vient d’apparaître dans ‘Comme un pro’ avec Rose Byrne et Salma Hayek. Elle a «Bad Trip» avec Eric Andre et Lil Rel Howery qui sera présenté en première au SXSW et elle apparaîtra ensuite dans Netflix “Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker” en face d’Octavia Spencer.