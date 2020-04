Tiger King enregistre 34,3 millions de téléspectateurs au cours des 10 premiers jours de sortie

Variety rapporte que la sensation de docuseries Netflix, Tiger King, a atteint une audience impressionnante pour le service de streaming premium. Selon Nielsen, les docuseries auraient eu 34,3 millions de téléspectateurs uniques dans les 10 premiers jours de sa sortie (du 20 au 29 mars).

Cette audience a dépassé les débuts de la saison 2 de Stranger Things sur Netflix, qui a enregistré 31,2 millions de téléspectateurs uniques au cours des 10 premiers jours de sa sortie. En comparaison, la saison 3 de Stranger Things a attiré 36,3 millions de vues sur une période similaire de 10 jours.

La série limitée de sept épisodes tisse une histoire bizarre de conflits dans le monde des éleveurs de gros chats et des zoos privés. C’est devenu un sujet brûlant de discussion sur les médias sociaux à un moment où de nombreux téléspectateurs sont coincés à la maison pendant la pandémie de coronavirus. Il présente Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, qui est le propriétaire d’un zoo en bordure de l’Oklahoma. Joe est arrêté plus tard dans le cadre d’un complot de meurtre pour compte d’autrui après que la militante pour les animaux Carole Baskin ait tenté de fermer les éleveurs de gros chats.

Netflix a par la suite classé l’émission comme son titre le plus populaire aux États-Unis au cours des deux dernières semaines. Netflix base son classement Top 10 sur le nombre de comptes membres qui regarderont une émission ou un film donné sur au moins deux minutes sur une période de 24 heures. De plus, Netflix n’a pas fourni son propre nombre total de téléspectateurs pour Tiger King.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness est réalisé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, qui produisent également le spectacle avec Chris Smith et Fisher Stevens. L’émission est maintenant diffusée sur Netflix.