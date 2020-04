Tiger King: Joe Exotic veut que Brad Pitt joue dans Biopic

Joe Exotic, la star tristement célèbre et polarisante de Netflix Tiger King, a parlé de qui il aimerait bien jouer dans un film sur sa vie. La série documentaire Tiger King a attiré l’attention des masses en quarantaine comme rien d’autre depuis le début de l’auto-isolement collectif du monde. Il a également fait des stars instantanées de sa collection de personnalités excentriques et parfois monstrueuses. La série se concentre sur Joe Maldonado-Passage, mieux connu sous le nom de Joe Exotic, alors que sa vie devient de plus en plus ancrée dans les horreurs du commerce des gros félins américains et sa rivalité et ses partenariats avec des personnages louches comme Doc Antle, Jeff Lowe et Carole Baskin.

L’appel généralisé de l’histoire a accéléré une version fictive qui, au grand dam de Dwayne Johnson, a vu ses droits acquis bien avant la diffusion du documentaire. Cette adaptation sera une série limitée qui sera produite par et vedette Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin. Le rôle de Joe Exotic, d’autre part, est très à gagner avec de grands noms comme Dax Shepard et Edward Norton jetant leurs noms sur le ring.

Cependant, aucun de ces noms ne figurait sur la liste restreinte de l’homme lui-même. Selon THR, Joe a informé la réalisatrice de la série Rebecca Chaiklin que ses remplaçants fictifs préférés étaient le récent oscarisé Brad Pitt et le habitué de Happy Madison David Spade, ou comme Exotic le désigne: Joe Dirt.

Joe Exotic est rapidement devenu le rôle le plus convoité à Hollywood, car la personnalité plus grande que nature dans un décor dramatique fou mais sérieux offre toutes sortes de possibilités à un acteur talentueux. Cela est particulièrement vrai car il offre la possibilité d’un rôle antagoniste face à quelqu’un des talents de Kate McKinnon. Lors de l’échange sur Twitter entre Dax Shepard et Edward Norton, Justin Long a sonné sur le fait que le biopic éventuel serait un billet pour les Oscars, et il ne se trompe probablement pas sur l’attention immédiate accordée aux récompenses que le rôle attirera. Dans cet esprit, il n’est pas impossible de voir quelqu’un du calibre de Pitt s’intéresser au rôle, bien que pour son attention particulière, il faudrait probablement que ce soit un film plutôt qu’une série.

Cela dit, il semble peu probable que Hollywood essaie de séduire Joe jusqu’au niveau de Brad Pitt, donc “Joe Dirt” constitue un choix de sécurité intelligent, même s’il semble plus né de la familiarité avec le mulet qu’autre chose. Le casting de fans s’est toutefois tourné ailleurs, avec des recommandations pleines d’espoir comme Ben Stiller et Sam Rockwell. Avec apparemment tout Hollywood concentrant leur attention sur ce seul projet, les fans n’auront probablement pas à attendre longtemps pour voir qui gagne le rôle du titulaire Tiger King.

