Tiger King: Trump dit qu’il envisagera de pardonner Joe exotique

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’il envisagerait de pardonner à Joe Exotic, Tiger King la célébrité. Dans le monde du divertissement, Joe Exotic a connu les sommets de sa nouvelle renommée depuis la sortie des docuseries Netflix en sept parties, qui ont conduit tous les participants de Tiger King sous les projecteurs mondiaux depuis sa sortie le 20 mars. jouissait de cette renommée depuis l’intérieur d’une prison, car la série le montrait renvoyé depuis 22 ans pour maltraitance et meurtre d’animaux pour des frais de location.

Depuis la sortie de la série, Joe Exotic a continué à maintenir publiquement son innocence et sa demande pour sa libération d’une prison de Fort Worth. Les preuves dans les docuseries sont des preuves irréfutables en faveur de sa culpabilité, mais il pense toujours qu’il existe un moyen pour lui de sortir de sa cellule de prison. Un moyen potentiel pour qu’il soit libéré est grâce à une grâce présidentielle, une idée dont Donald Trump Jr. a récemment plaisanté lors d’une apparition dans une émission de radio SiriusXM.

Donald Trump a maintenant pesé sur le statut de prisonnier de Joe Exotic. Un journaliste du New York Post a posé une question au président lors d’un point de presse mercredi soir, bien que ce soit un peu hors sujet, car le briefing était centré sur la pandémie de coronavirus. Néanmoins, Trump n’a pas pu s’empêcher de sonder le reste de la salle pour savoir s’il fallait ou non pardonner le Joe Exotic de Tiger King, avant de dire qu’il “examinerait” la possibilité. Le moment de la conférence de presse a été capturé sur vidéo et peut être vu ci-dessous via Caleb Hull:

Jusqu’à présent, Joe Exotic a eu un gros coup dur en prison. L’histoire de Tiger King semble non seulement exploser en son absence, mais aussi se poursuivre, avec un autre des protagonistes perçus de la série, Jeff Lowe, affirmant qu’il y a un autre épisode en cours. Joe Exotic a dû défendre son bilan en matière de droits des animaux et jurer de poursuivre son ennemi juré, Carole Baskin, sur la route. En outre, il a été placé en quarantaine au sein de la prison pour tenter d’empêcher une nouvelle exposition au coronavirus, un problème à l’échelle nationale pour les prisons bondées.

Les grâces des prisonniers ne sont probablement pas en tête de liste des priorités de Donald Trump, pas avec une pandémie mondiale à ralentir et une élection dans quelques mois. Mais grâce à une question d’un journaliste, Joe Exotic a une place dans l’esprit du président, augmentant la probabilité que le Tiger King star devient libre un jour.

