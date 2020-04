Time Warp: les plus grands films cultes de tous les temps

Réalisé par: Danny Wolf

Vrai temps de confession, les amis: je ne supporte pas Napoléon Dynamite. La comédie de 2004 est un film qui, malgré plusieurs montres, n’a jamais autant fait éclater un sourire sur mon visage et encore moins un rire. Pas même une projection au Rose City Comic Con il y a quelques années, entourée d’un public de gens qui aimaient le film, n’a suffi à me tourner pour apprécier ce que Jared Hess, Jon Heder et compagnie ont apporté à l’écran.

Et pourtant, je dois apprécier le fait que ce qui est un exercice de 95 minutes dans l’ennui a un énorme culte. Les gens du monde entier – y compris mes meilleurs amis – l’aiment, le citent sans cesse et le regarderont encore et encore. C’est la nature d’un film culte, et Napoleon Dynamite est loin d’être le seul à cet égard. Du statut «si mauvais que c’est bon» de The Room et le scandaleux dégoûtant de Pink Flamingos à la science-fiction historique comme Blade Runner et plus encore, les films cultes sont pratiquement un genre qui leur est propre.

Les nouvelles mini-docuseries de Danny Wolf, Time Warp: The Greatest Cult Films of All-Time, mettent en lumière ces films qui se sont peut-être vu refuser le statut de grand public à leur sortie, mais qui ont souvent été élevés bien au-dessus de leurs contemporains pour devenir un sanctuaire dans le monde des cinéphiles. . La série – dont la première partie sort aujourd’hui sur Digital / VOD – fait un excellent travail de peignage pour honorer les films qui ne sont pas pour tout le monde – mais pour lesquels tout le monde a un des leurs.

La série est divisée en trois parties: «Midnight Madness», «Horror and Sci-Fi» et «Comedy and Camp». La première partie examine l’ascension du film de minuit, popularisé par l’engouement pour le Rocky Horror Picture Show, et plonge dans le haut du bassin des films cultes. Certains films ne sont que des classiques incontestablement cultes comme The Big Lebowski, Reefer Madness, Eraserhead, Pink Flamingos et This Is Spinal Tap, et ce sont les types de films dans lesquels la première partie saute tête baissée.

Chacune des parties joue comme son propre mini-documentaire, qui dure au moins une heure et demie afin de rendre justice à ses films couverts. La deuxième partie examine des classiques de l’horreur comme Texas Chainsaw Massacre, les films Living Dead, Evil Dead, The Human Centipede et Re-Animator aux côtés d’entrées de science-fiction telles que Blade Runner, Death Race 2000, Brother From Another Planet et Liquid Sky. Enfin, la troisième partie plonge dans des comédies cultes comme Office Space, Monty Python & the Holy Grail, et Fast Time at Ridgemont High ainsi que la hauteur du camp dans des films de Showgirls à The Room. Le concept des films cultes est tellement vaste qu’il serait difficile de tout couvrir en une seule fois, ce qui rend la séparation en trois parties judicieuse par Wolf et son équipe.

Avec Joe Dante, John Waters, Ileana Douglas et Kevin Pollak (qui ont tous leurs propres œuvres sur la longue liste couverte dans les trois parties) servant d’animateurs parlant des films entre les entrées, le réalisateur Danny Wolf utilise chaque film comme un moyen d’explorer comment le phénomène du film culte a vu le jour et pourquoi chacun de ces films a lui-même gagné un tel succès malgré sa désintégration ou sans jamais avoir une chance de réussir dans le grand public. Les têtes parlantes incluent à la fois des personnes impliquées dans les films et des personnes de l’industrie qui ont grandi en tant que fans ou ont découvert les films en grandissant.

Wolf utilise un format éprouvé pour explorer des films bien-aimés, un format utilisé par tout, du cauchemar sur Elm Street et des documentaires du vendredi 13 aux films qui nous ont fait de Netflix. Et même si la première impression est que le format peut être un peu apprivoisé pour parler de certains des films les plus scandaleux de tous les temps, cela fonctionne incroyablement bien.

Le groupe de personnes interrogées de Wolf est bien sélectionné et propose des prises qui seront appréciées à la fois par les nouveaux venus sur ces films et par les vieux chapeaux. Digne de l’idée de films qui ont consacré des suivis, la conversation ne ressent pas le besoin de sauter dans des histoires bien foulées que la plupart des fans dévoués auront déjà entendus d’innombrables fois. Le massacre de la tronçonneuse du Texas, par exemple, n’a pas besoin que quiconque parle de la misérable chaleur de la maison pour le tournage de la scène finale – une histoire que presque tous les documentaires d’horreur ont couverte.

Au lieu de cela, cette série est beaucoup plus intéressée à montrer aux téléspectateurs pourquoi ces films sont devenus si appréciés au point que même si vous ne voulez pas voir un film comme Pink Flamingos où la drag queen Divine commet un acte de coprophagie à la caméra, vous pouvez comprendre pourquoi les autres l’aiment.

Time Warp porte ce sens tout au long de la discussion de ces films, et c’est indéniablement contagieux. J’ai toujours eu l’attrait de Napoléon Dynamite, même si, comme je l’ai dit précédemment, ce n’est pas pour moi. Lorsque la troisième partie des docuseries aborde ce film, je me suis retrouvé tenté d’essayer le film à nouveau.

Et c’est, après tout, la nature même de la diffusion des films cultes. Il y a un argument fort à faire sur la façon dont des films comme The Room, Point Break ou Foxy Brown méritent mieux que leurs contemporains les plus prospères en raison de la passion qu’ils inspirent, ce qui à son tour pousse leurs cultes au point que nous sommes toujours en parler longtemps après que nous ayons oublié les grands succès de l’époque.

En fin de compte, c’est l’énergie que Time Warp apporte à la table. Pour tout le monde, il y a des films couverts ici qu’ils aimeront, ceux qu’ils détesteront et d’autres dont ils n’ont jamais entendu parler. Cette série les célèbre tous et donne au public une chance bien méritée de les revoir ou de les découvrir, en vous offrant l’adhésion à leurs cultes. Il est difficile de ne pas accepter l’invitation, en particulier lorsque Time Warp en fait une joie si contagieuse d’être invité.

Les trois parties de Time Warp: The Greatest Cult Films of All-Time seront disponibles sur 21 avril («Midnight Madness»), 19 mai («Horreur et science-fiction»), et 23 juin («Comedy & Camp») via les services numériques et à la demande.

