Timothe Chalamet négocie pour être Bob Dylan dans un nouveau biopic réalisé par James Mangold

D’après Deadline, l’acteur Timothe Chalamet (“ Appelez-moi par votre nom ”) a entamé des négociations pour jouer Bob Dylan dans un nouveau film biographique Fox Searchlight intitulé «Going Electric». Le film sera réalisé par James Mangold (‘Le Mans’ 66 ‘) et, bien que la participation de Chalamet ne soit pas confirmée, l’acteur a déjà commencé à se préparer pour le rôle en prenant des cours de guitare acoustique et électrique.

“ Going Electric ” raconte l’ascension de Bob Dylan en tant que musicien, compositeur, chanteur et poète américain, considéré comme l’une des figures les plus prolifiques et les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Le film montre également l’interaction de Dylan avec certaines légendes de la musique des années 1960 telles que Joan Baez et Pete Seeger. De la main de Fox Searchlight, le film comprend les deux droits sur la musique de Dylan et le livre d’Elijah Wald intitulé ‘ Dylan devient électrique ».

Le film mettra en vedette la production exécutive de Dylan avec Brian Kavanaugh-Jones et Andrew Rona, avec Jeff Rosen (directeur de longue date de Dylan) en tant que producteur avec Mangold, Bob Bookman de Veritas Entertainment Group, Alan Gasmer, Peter Jaysen, Fred Berger d’Automatik et Alex Heineman de The Picture Company.

Chalamet, d’une actualité rayonnante grâce à son rôle de Laurie dans l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Louisa May Alcott, ‘Little Women’, étant dans le futur film de science-fiction de Denis Villeneuve, ‘Dune’, une première datée du 18 Décembre 2020 où Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgrd, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Broliny, Jason Momoa seront également.